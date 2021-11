KÁJA (43): Dcera není ani holka, ani kluk. Jsem zmatená a bezradná

Klárka, dcera Káji, se necítí být ani dívkou, ani chlapcem. Chová se zvláštně i obléká a chce, aby rodiče její jinakost přijali a akceptovali. Kája je zoufalá, její manžel ještě víc.

„Mami, do tanečních fakt neplánuji chodit. Už to pochop, necítím se ani jako holka, ani jako kluk! Proč je to proboha pro tebe tak důležité? Nestačí, že prostě jsem? Že jsem zdravá, že jsem ve škole v pohodě, nefetuju, nekouřím a tak?“ sdělovala mi klidným hlasem Klárka už po několikáté. Odhodlala jsem se jí totiž zeptat, jak to tento rok vidí s tanečními. Tušila jsem, že asi nepochodím, ale co kdyby…

Klára, mé třetí dítě, má vymodlená holčička, je zkrátka jiná. Sama sebe nevnímá jako dívku, ale ani jako chlapce uvězněného v dívčím těle. Je prostě „to“, nicméně připouští, že se možná časem nějak rozhodne. Dle dcery to ale neznamená, že bude jako holka na kluky, případně jako kluk na holky. Může být klidně gay – kluk, co je na kluky.

V tu chvíli jsem se už začala ztrácet. Jsem z toho všeho naprosto bezradná i naštvaná. Manžel situaci ignoruje, což je u něj známka naprostého zoufalství. Jednoduše strká hlavu do písku jako pštros, vůbec neví, jak se ke Klárky sdělení postavit. Jak asi tušíte, zákazy a restrikce nic nevyřeší.

Když se nám s druhým mužem dcera narodila, byli jsme štěstím bez sebe. Z prvního nevydařeného manželství jsem měla dva syny, neskutečné rošťáky. Muž byl bezdětný. Myslela jsem si, že když jsem zvládla vychovat ta dvě kvítka, zvládnu už cokoliv. Mýlila jsem se.

Klárka byla na rozdíl od kluků od malička hodná, přemýšlivá a v mnoha věcech napřed, ale i trochu zvláštní. Puberta se u ní nijak bouřlivě neprojevovala, naopak, měli jsme s mužem pocit, že prakticky žádnou nemá.

Jen jsme začali trochu tápat v tom, jakou bude mít dcera jednou orientaci – těžko se to popisuje, ale jako rodič vycítíte, že je cosi jinak. Klára například začala chodit velmi svérázně oblečená, jako by chtěla světu stůj, co stůj vysvětlit, co se děje uvnitř její duše. K dívčím šatům si tedy klidně vzala těžké pánské boty a sportovní kšiltovku, jindy naopak měla třeba dres Slavie, které fandí, a k tomu sukni.

I účes má dosti osobitý; nad na milimetr vystříhanými skráněmi a zátylkem se jí houpe tlustý černý cop anebo trčí vysoký drdol. Když Kláru vidíte a neznáte, zcela jistě budete chvíli tápat, zda před vámi stojí dívka, nebo chlapec.

Nicméně navzdory velmi osobitému vzhledu je dcera chytrá a ve škole v podstatě bezproblémová. Učí se výborně, v matematice a kreslení je naprosto excelentní. I tak má s některými pedagogy problémy, nikoliv kázeňské či vědomostní, někteří učitelé prostě „nedávají“ její jinakost a některé názory s ní související.

Podobné to má Klárka i se spolužáky. Nemyslím si, že je šikanovaná, mnohokrát jsem s ní o tom mluvila, ale jednoznačně není oblíbená. Dcera tvrdí, že jí to nevadí. Kamarádku žádnou nemá. Kamaráda ano, jednoho. Je údajně jinak orientovaný a chápe ji, i proto si prý spolu rozumí.

Přijde mi, že kvůli své odlišnosti vlastně nežije jako běžný teenager. Vše ještě víc zkomplikovaly ty nešťastné lockdowny, kdy mnoho dospívajících introvertů nevytáhlo paty z domu už vůbec.

Mám prostě strach, co bude s Klárkou dál, zda bude mít v budoucnu vůbec nějaké blízké přátele a kvalitní vztahy – ať už kamarádské či partnerské. A pochopitelně se obávám, jestli bude mít někdy vůbec rodinu.

Řeším i můj a manželův vztah k ní, bojím se, abych svým nepochopením a zoufalstvím Kláru nezranila natolik, že by udělala nějakou hloupost. Já sama jsem se již objednala k psychologovi, potřebuji poradit, jak se ke Klárce chovat a jak se se vším vyrovnat.

Muž o všem odmítá s dcerou mluvit, nyní s ní prakticky nekomunikuje, bojím se, že to jejich vztah nevratně poznamená. Vím, že je to Kláře hodně líto, je citlivá a táta jí chybí, s mužem měli celé její dětství báječný vztah.

Kdo nic podobného nezažil, tak mě asi nepochopí, jenže jak se vyrovnat s tím, že je naše krásná, chytrá a zdravá holčička bytostí mezi dvěma světy – mužským a ženským, že je, jak si sama říká, „fluid“? Na to vás prostě nikdo nepřipraví.