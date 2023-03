Egypt

Velká část Čechů vyhledává pro svoji dovolenou u moře Egypt, a to i z toho důvodu, že je tam téměř pořád teplo. Březen je doba, kdy egyptské pláže po krátkém zimním spánku znova ožívají a lákají turisty. Toužíte-li po opravdovém odpočinku, kdy budete jen ležet na pláži a užívat si zaslouženého klidu, je pro vás Egypt to pravé místo. Pokud byste snad náhodou zatoužila po troše dobrodružství, můžete si naplánovat výlet k pyramidám, do pouště či na potápění, jinak v Egyptě příliš rozptýlení nenajdete, je proto tedy ideální pro takzvané plážové povaleče. Teploty se zde točí kolem 26 °C a teplota vody bývá kolem 23 °C, takže se jedná o příjemné osvěžení. Zároveň ještě není příliš vedro na prozkoumávání památek.

