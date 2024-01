Kam na běžky? Vybrali jsme nejlepší trasy od Krkonoš až po Beskydy

Letos je to se sněhem jako na houpačce. A tak jakmile se někde objeví, ihned se najdou nadšenci, kteří chtějí i minimální poprašek využít ke svezení.

Pokud si nechcete cestu vyšlapávat samy, ale preferujete strojově upravené trasy, můžete si vybrat z několika stovek kilometrů, které se každý rok v českých horách pro všechny běžkaře otevírají.

Táhlé hřebeny Orlických hor jsou při dobrých podmínkách skutečným rájem. Vyrazte třeba z Deštného v Orlických horách přes oblíbenou Masarykovu chatu na Šerlichu až na nejvyšší vrchol Velkou Deštnou, kde si můžete ještě vyběhnout na rozhlednu. Na nedaleké Vysočině najdete skvělých míst pro běh na lyžích hned několik, ale nejvyhlášenější je oblast okolo Nového Města na Moravě, kde se ve Vysočina Areně koná každoročně řada mezinárodních závodů. Přijeďte si projet trasy, po kterých se prohánějí profesionální sportovci. Upravené trasy v nádherném prostředí nabízí také Šumava, Beskydy, Jeseníky nebo Krušné hory.

KRKONOŠE

Hlavním místem pro běžkaře jsou Horní Mísečky. Tady najdete snad vždycky sníh a závodní areál tras zde vyhledávají sportovci všech běžkařských odvětví. Když se vyhnete areálu, z Míseček se dá vyrazit směrem na jih po hřebeni na Benecko. Lyžaři-turisté z Míseček ale častěji vyrážejí opačným směrem nahoru na Labskou louku. Z té se dá přejet do sousední oblasti označené jako Západní Krkonoše směrem k Vosecké boudě nebo na Dvoračky.

JIZERSKÉ HORY

Téměř 200 km upravených tras nabízí Jizerská magistrála. Skvělé podmínky a krásná krajina lákají každou zimu tisíce návštěvníků. V posledních letech až moc. Jen málokteré hory mají totiž tak hustou síť upravovaných běžkařských tras. Není to jen magistrála, nejrozsáhlejší a nejznámější oblast s hlavním nástupním místem v Bedřichově. Jizerky jsou pro běžky ideální hlavně proto, že nemají náročný profil a na úpravu tras tu skutečně dbají od první vločky.

BESKYDY

Středobodem zimních sportů je zde lyžařský areál Mosty u Jablunkova. Většina stezek vás zavede na západ do centra Beskyd, na východě se podíváte k horské chatě Gírová nebo ještě dále do slovenské části Beskyd. To, že se Velké Karlovice a okolí hodí na běžkování, dokazuje zdejší oblíbený závod Karlovská padesátka. V okolí města se nachází více než 10 běžkařských tras od krátkých, kolem 5 km, až po 16kilometrové.

KRUŠNÉ HORY

Nejvyšším vrcholem této části i celých Krušných hor je sice Klínovec, ale na běžky se vydejte především v blízkém Božím Daru. Z něj vás čeká krásná trasa Ježíškova cesta, ta vás dovede po Krušnohorské magistrále i do dalších středisek a nástupních míst – směrem k západu například do Abertam, Perninku, Horní Blatné či Nových Hamrů.

ŠUMAVA

Největším lyžařským centrem v této oblasti jsou Zadov a Churáňov, kde najdete velké množství upravovaných turistických stop. Jihovýchodně odtud leží další známé běžkařské obce Horská Kvilda a Kvilda. Z nich na jih se dá zamířit k pramenům Vltavy nebo na hraniční přechod Bučina, kde se napojují německé lyžařské stopy. Východněji leží Borová Lada nebo Nové Hutě, odkud se dá dojet ještě dále na východ na Kubovu Huť.

JESENÍKY

Mají pro běžkaře Jesenickou lyžařskou magistrálu a skvěle se vám bude lyžovat také na Dolní Moravě. V této oblasti navazuje na jesenické trasy až 50 km upravovaných běžeckých stop.