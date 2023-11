Čerti a Mikuláš v Koněpruských jeskyních

Termín: 1.–5. 12. 2023

1.–5. 12. 2023 Lokalita: Český kras, Středočeský kraj

Český kras, Středočeský kraj Vstupné: 150 Kč za osobu

150 Kč za osobu Rezervace: kapacita omezená, pondělí až čtvrtek, vždy 9.00–14.00, telefon 730 572 485

Jednou ročně se v Koněpruských jeskyních otevírá neviditelná pekelná brána s čerty a samotným Luciferem. V několika částech jeskynního systému se pro děti koná divadelní představení s poutavým příběhem. Tato část trvá zhruba 35 minut a následně se děti dostanou k pekelné bráně, kde si promluví s Luciferem. Každý bude při rozmluvě stát na speciálním pytli. Pokud čerti rozhodnou, že dítě patří do pekla, bude do pytle vhozeno a čerti ho odnesou až k díře, kam se děti házejí rovnou do pekla. Hodné děti pokračují na své cestě, až dojdou do samotného nebe, kde na ně čeká Mikuláš a andělé. Za krátkou písničku či básničku budou děti odměněné.

Jeskyně jsou v této době veřejnosti nepřístupné. Každé dítě musí mít doprovod dospělého. Pokud jdete na pekelnou prohlídku po 15. hodině, je vhodné mít s sebou baterku. Využijete ji při odchodu z jeskyní. Je možné, aby rodiče dali na pokladnu jeskyní malý balíček opatřený štítkem se jménem dítěte. Tento dárek pak dítě u Mikuláše obdrží. Pečliví rodiče mohou předat také vyplněný lístek pro Lucifera a Mikuláše, aby mohli být co nejkonkrétnější při rozpravě s dítětem.

Čerti a Mikuláš v zámeckém sklepení Konopiště

Termín: 25.–26. 11. 2023

25.–26. 11. 2023 Lokalita: Konopiště, Středočeský kraj

Konopiště, Středočeský kraj Vstupné: 240 Kč dospělí, 190 Kč děti

240 Kč dospělí, 190 Kč děti Rezervace: není nutná, konopiste.rezervace@npu.cz

Pod kotly v zámeckém sklepení budou přikládat čerti, Mikuláše s anděly děti potkají v další části zámku. Mikulášskou atmosféru si užijí také dospělí, kteří budou mít otevřené vlastní peklo s čertovskou hostinou a ohnivou hudbou. Na nádvoří zámku a ve sklenících v Růžové zahradě budou prodejní stánky s adventními výrobky a pochutinami. Na krásném zámku Konopiště si tak užijete mikulášskou i vánoční atmosféru.

Mikuláš v Chrustenické šachtě

Termín: 3. 12. 2023

3. 12. 2023 Lokalita: Chrustenice, Středočeský kraj

Chrustenice, Středočeský kraj Vstupné: 150 Kč dítě + jeden rodič, 100 Kč dospělí, mikulášská jízda 50 Kč

150 Kč dítě + jeden rodič, 100 Kč dospělí, mikulášská jízda 50 Kč Rezervace: kapacita omezená, https://www.chrustenickasachta.cz/

Netradičního Mikuláše můžete prožít v Chrustenické šachtě. Důlní vlak vás zaveze do hlubokého podzemí, kde jsou čerti schovaní. Kdo projde celým peklem bez újmy, může se vrátit zpět do strojovny, kde na něj bude čekat Mikuláš s anděly. Čerti nikomu nic nedarují, a pokud se proto bojíte, že by si vás v pekle nechali, můžete jet vláčkem pouze k pekelné bráně. Odtud se procházkou dostanete až do nebe, kde budou pouze andělé. Nenarazíte tak na čerty ani Mikuláše, ale ochráníte se před pekelným trestem.

Hornický Mikuláš v Příbrami

Termín: 28. 11.–6. 12. 2023

28. 11.–6. 12. 2023 Lokalita: Příbram – Březové hory, Středočeský kraj

Příbram – Březové hory, Středočeský kraj Vstupné: 250–150 Kč za osobu

250–150 Kč za osobu Rezervace: kapacita omezená, telefon 734 135 755

Tradiční mikulášský program v příbramské štole je nejenom rodinami hojně navštěvován od roku 1994. Za tuto dobu organizátoři nasbírali mnoho zkušeností a nyní mohou návštěvníkům nabídnout opravdu zážitkového Mikuláše.

Na začátku prohlídky zavede průvodce návštěvníky do Mariánské štoly. Tady je pod svá křídla převezme vládce podzemní říše Permon, doprovod mu dělají permoníci. Po chvíli se před návštěvníky otevře pekelná brána a vyběhne z ní několik čertů, mezi nimiž je samotný Lucifer. Každý, kdo přežije velký a neřízený čertovský rej, bude pokračovat dále v prohlídce štoly. V patře šachetní budovy dolu Marie návštěvníci najdou Mikuláše, laskavé a usměvavé anděly i svatého Petra. Představení si užijí jak děti, tak dospělí.

Mikuláš v Mladečských jeskyních

Termín: 5. 12. 2023

5. 12. 2023 Lokalita: Mladeč, Olomoucký kraj

Mladeč, Olomoucký kraj Vstupné: neuvedeno

neuvedeno Rezervace: kapacita omezená, telefon 730 574 627

Pekelný pán se svými pomocníky čeká na zlobivé, ale i hodné děti také v Mladečských jeskyních. Děti předstoupí před čerty a popovídají si s Mikulášem. Ti nejhodnější uvidí také pravé anděly.

Kapacita prohlídky je omezená, proto je vhodné udělat rezervaci předem. Na pokladně mohou rodiče odevzdat skromnější balíček pro své děti a případně i list pro Mikuláše, kde budou sepsány hříchy dětí a inspirace k pochvalám.

Pekelné doly s Mikulášem

Termín: pouze víkendy od 18. 11.–9. 12. 2023

pouze víkendy od 18. 11.–9. 12. 2023 Lokalita: Lindava, Liberecký kraj

Lindava, Liberecký kraj Vstupné: 550 Kč za jedno dítě a dva dospělé

550 Kč za jedno dítě a dva dospělé Rezervace: kapacita omezená, https://www.pekelnedoly.cz/index.php/mikulas-2022/

Řinčení zlověstných řetězů, pekelná hudba a výhrůžný smích, jenž vám zvedne každý chloupek na těle. Nejenom tento doprovod krásně doplňuje atmosféru pekelných dolů, které každý jistě zná z pohádky S čerty nejsou žerty. A kde jinde by právě vaše děti měly potkat Lucifera?

Na začátku prohlídky dostane každý ochranné pírko, protože je známo, že se čerti peří bojí. Na pekelné váze čerti zjistí, zda hříšník patří do pekla, nebo ne. Zlobivé děti jdou do mučírny, ty hodné pak k čertově babičce, kde si ozdobí perníček. Další zastávka je u samotného Lucifera, který vyřkne závěrečný verdikt o tom, kdo může jít dál a kdo zůstane v pekle. Všichni, kteří peklu uniknou, mohou pokračovat dále až k Mikulášovi a andělům. Zde dostanou něco za odměnu a mohou odejít domů.

Peklo v jihlavském podzemí

Termín: 1.–3. 12. 2023

1.–3. 12. 2023 Lokalita: Jihlava, kraj Vysočina

Jihlava, kraj Vysočina Vstupné: 50 Kč dítě, 100 Kč dospělí

50 Kč dítě, 100 Kč dospělí Rezervace: kapacita omezená, www.jihlava.cz

Pekelné brány se otevřou také v jihlavském podzemí. Čerti, Mikuláš a andělé budou pro děti přichystaní, aby jim pohrozili, ale také je potěšili. Drobné občerstvení v podobě tematických punčů bude zajištěno.

Ďábelský Výpustek v Moravském krasu

Termín: 2.–3. 12. 2023

2.–3. 12. 2023 Lokalita: Moravský kras, Jihomoravský kras

Moravský kras, Jihomoravský kras Vstupné: 130 Kč

130 Kč Rezervace: kapacita omezená, https://vypustek.caves.cz/mikulas

Mikuláš má tentokrát se sháněním dárků pořádné fofry. Postrádá totiž důležitého pomocníka, anděla Dáriuse. Současně paní učitelka ze Křtin nalezne při sběru dříví u jeskyně Výpustek chlapce, který si nic nepamatuje. Učitelka se dovtípí, že jde o ztraceného synka loupežníků, kteří jeskyni obývají, a rozhodne se ho odvést nazpět do jeskyně k jeho bandě. Jak to celé dopadne doopravdy a kdo se z loupežnického synka vyklube, se dozvíte na samém konci jeskyně Výpustek, která překvapivě nekončí peklem…

Zábavný program ve Výpustku je určený dětem i rodičům, první prohlídka začíná v sobotu i v neděli v 10.00 a dále každou celou hodinu až do 17.00, kdy odchází poslední výprava do jeskyně. Celková doba Ďábelského Výpustku je jedna hodina, z toho přibližně 35 minut divadelní hra postupně v různých částech jeskyně a 25 minut na posledním zastavení má Mikuláš na předání dárků dětem.

Každé dítě dostane od Nebeské kanceláře certifikát hodného dítěte a mikulášský ozdobený perníček. Můžete přinést i svou vlastní mikulášskou nadílku, kterou dítě dostane. Dárky se odevzdávají nejméně dvacet minut před začátkem představení v Nebeské kanceláři vedle pokladny jeskyně. Nezapomeňte na stránkách jeskyní zapsat hříchy svého potomka, na které se mají zeptat čerti, a pro Mikuláše připište, zač ho má pochválit.