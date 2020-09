Kam se ztratí tuk z těla, když hubnete? Budete v šoku: Jde do vzduchu!

Tuk jako oxid uhličitý

Na začátek je nutné říct, že je rozdíl mezi hubnutím (ztrátou hmotnosti) a ztrátou tuku. Úbytek hmotnosti je pokles, který vidíte na stupnici vaší váhy. To může být způsobeno ztrátou vody, svalů a samozřejmě taky úbytkem tuku. Ztráta tuku je ale množství tělesného tuku, který ztratíme ve chvíli, když tělo spálí více kalorií, než v kolik v daný den spotřebuje.

Většina odbourané tukové hmoty je vydechována jako oxid uhličitý! Tvrdí to studie australského fyzika Rubena Meermana a profesora Andrewa Browna z University of New South Wales z roku 2014 . Výzkum byl publikovaný v British Medical Journal. Mnoho lékařů a dietologů má podle nich stále mylnou představu, že se tuk přeměňuje na energii, teplo nebo svaly. Ve skutečnosti, jak zdůrazňuje Rubena Meerman, jednoduše „jde do vzduchu“.