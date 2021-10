Kam vyrazit o podzimních prázdninách? Jeseníky vás okouzlí nedotčenou krásou

V zimě se tu hlavně lyžuje, ale po zbytek roku je jedním z největších lákadel Stezka v oblacích, která se v nadmořské výšce 1119 metrů tyčí nad všemi sjezdovkami. Díky tomu, jak ční z krajiny, ji uvidíte ještě mnohem dříve, než zaparkujete dole pod kopcem. Obdivujte ji tedy i z dálky – je totiž dílem architekta Zdeňka Fránka. Přímo k ní vyjedete lanovkou nebo si vyšlápnete některou ze zážitkových tras. Vlastní stezka pak vede po příjemné dřevěné a bezbariérové lávce, cestu si můžete ozvláštnit, případně zkrátit díky husté síti vedoucí z jednoho patra do druhého anebo přes stometrový tobogan. Rozhodně si ji vyjděte až nahoru, kde čeká ten nejkrásnější výhled a ještě jedna adrenalinová atrakce – síť vznášející se nad krajinou.

Rejvíz

Naučná stezka Rejvíz ve stejnojmenné přírodní rezervaci má pouhé tři kilometry, a tak ji zvládne opravdu každý. Začněte u penzionu Rejvíz a pokračujte po žluté směrem na Bublavý potok a potom až do středu největšího moravského rašeliniště k Velkému mechovému jezírku. Smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupují prosvětlenému porostu borovice blatky, do něhož je místy vtroušena bříza, olše a jeřáb. Vzniká tak velmi výjimečná krajina, na kterou v Česku hned tak nenarazíte. Některé stromy jsou navíc i přes malý vzrůst staré více než 150 let.