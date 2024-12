Neseďte doma, vyrazte mezi svátky na výlet! 15 tipů, kde se nebudete nudit

1. Ostrava, Bělský les – nasvícený park

Letošní rok můžete už podruhé v řadě navštívit světelné vánoční městečko v ostravském lesoparku Bělský les. Zhruba od poloviny prosince do 12. ledna 2025 tady najdete krásné světelné dekorace a ozdoby. Vstupné do osvětlené části parku je dobrovolné a putuje na dobročinné účely. Svým příspěvkem podpoříte zvířata, charitu nebo sociální dům. Všechny podporované projekty jsou organizované v Ostravě.

A co tady můžete vidět? Je zde 23 světelných soch zvířat a pohádkových bytostí a další LED dekorace. Každý čtvrtek se tady koná vánoční workshop pro děti, ohřát se můžete ve vyhřívaném stanu a procházku si zpříjemníte občerstvením. Otevřeno je vždy od 16 do 20 hodin. Na Štědrý den, Silvestra a Nový rok je zavřeno.

2. Osvětlený dům Chotovice

Krásnou vánoční atmosféru si užijete také v Chotovicích nedaleko Litomyšle. Václav Trunec si originálně zdobí svůj dům a přilehlý pozemek už od roku 2001. Téměř 120 000 žárovek tady svítí od první adventní neděle do Tří králů, vždy od 16.30 do 22.00 hodin. O víkendu je v obci problém s parkováním, proto raději zvolte běžné pracovní dny.

V roce 2018 byl dům v Chotovicích zařazen mezi 35 nejkrásnějších vánočních výzdob z celého světa. Nezapomenutelné staročeské osvětlení z rukou českého rekordmana si nesmíte nechat ujít. Vstupné je zde dobrovolné.

3. Třebechovické muzeum betlémů

Program v Třebechovickém muzeu betlémů je pestrý po celé vánoční svátky. Nudit se tady nebudou dospělí ani děti. Výstava betlémů z celého světa tady probíhá až do konce března 2025. Uvidíte betlémy z Afriky, Mexika, Peru nebo Bolívie. V rámci výstavy Za betlémskou hvězdou budete obdivovat betlémy, které ke zhlédnutí zapůjčili jejich autoři. Za pomoci kličky rozpohybujete mechanický betlém.

25. prosince do muzea zavítá perníkářka. Své umění předvede od 9.00 do 16.30 hodin. 30. prosince bude v rámci Noci betlémů muzeum otevřeno až do 19.00 hodin.

4. Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Ve čtvrtek 26. 12. a pátek 27. 12. můžete již poněkolikáté v řadě navštívit národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech. Tato tradiční akce se koná od 10.00 do 15.00 hodin. Zavítejte proto do zimního království starokladrubských koní, prohlédněte si stáje, postrojovnu a kočárovnu.

Pořadatelé doporučují nákup vstupenek předem na jejich webu. Dospělí zaplatí 180 Kč, děti a senioři 110 Kč. Rodinné vstupné je za 490 Kč.

5. Výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu

Muzeum Karlova mostu zve návštěvníky už od 1. 12. na výstavu tradičních českých betlémů. Budou vystavené moderní, ale také staročeské betlémy. Ty nejstarší jsou z počátku 20. století. Největšími unikáty jsou slaměný betlém a betlém ze šustí. Pokud muzeum nestihnete navštívit mezi svátky, nevadí. Výstava probíhá až do 2. 2. 2025. Základní vstupné je 220 Kč, snížené 110 Kč.

6. Pohyblivý sušický betlém

Unikátní a jeden z největších mechanických betlémů můžete spatřit právě v Muzeu Šumavy. Betlém je dlouhý 5 metrů, vysoký téměř 3 metry a jeho hloubka je 3,5 metru. Součástí betlému je zhruba 150 pohyblivých a 150 pevných figurek. Některé z nich představují staročeská tradiční řemesla. Uvidíte také 35 objektů (budov, domů…), které se neustále doplňují a obnovují.

Muzeum můžete navštívit 27.–30. prosince. Betlém se spouští každou celou hodinu od 9.00 do 15.00 hodin.

7. Rožnov pod Radhoštěm – skanzen

Dřevěné městečko, Valašská dědina i Mlýnská dolina budou otevřeny přes celé vánoční svátky. Od 26. 12. do 30. 12. můžete toto krásné valašské muzeum navštívit vždy od 9.00 do 16.00 hodin.

Ve čtvrtek 26. prosince 2024 proběhne v Dřevěném městečku v 13.00 a 15.00 hodin Štěpánská koleda. Vystoupí Cimbálová muzika Polajka a Valašský soubor písní a tanců BAČA.

8. Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Lidové Vánoce v Polabí můžete navštívit v areálu skanzenu Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Bude zde otevřeno od 26. do 29. 12. 2024 od 9.00 do 16.00 hodin. Ve všech devíti chalupách uvidíte ukázky vánočních zvyků, pečení perníčků, tradičních řemesel a nádhernou staročeskou výzdobu. Kochat se můžete také několika vystavenými betlémy. Vyrazte o vánočních svátcích na krásnou a poučnou procházku napříč celým skanzenem.

9. Planetárium Brno

Bohatý program pro děti i dospělé nabízí o vánočních svátcích také brněnské planetárium. Přesný časový harmonogram a seznam akcí je uveřejněn na jejich webových stránkách. V pátek 27. prosince 2024 v 10.00 hodin bude připravena vánoční hvězdárna. Ve vstupní hale bude po celý den probíhat spousta doprovodných akcí, např. zábavné aktivity, malování na obličej nebo diskotéka. Potkáte kosmonauta a pošlete také vzkaz přímo do vesmíru. Mimo tento mimořádný program můžete navštívit např. projekci Se zvířátky o vesmíru, Astronaut, Velké dobrodružství v malé Sluneční soustavě nebo audiovizuální báseň Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon.

10. Muzeum lega Tábor

Každý den od 10.00 do 17.00 hodin bude otevřeno také Muzeum lega. Pátek, sobotu, neděli nebo pondělí tak můžete využít k návštěvě táborské expozice lega v národní kulturní památce na Špitálském náměstí. Výstava lega od jedné sběratelky se rozprostírá na více než 200 m2. Uvidíte tak stovky složených exponátů a sami si můžete postavit i své vlastní. A pokud jste si lego přáli od Ježíška, ale pod stromečkem jste je nenašli, právě tady koupíte originální a raritní sady.

11. Centrum Babylon Liberec

Zimní radovánky na vás čekají v libereckém centru Babylon. HodoBOŽÍ protažení bude 25. 12. v aquaparku. Vánoční pohádkový svět s Pájou Papagájou si děti užijí ve Funparku 26. prosince. A protože i děti chtějí slavit silvestr, neměli byste si nechat ujít tzv. Dětský Silvestr, který proběhne ve foyer Královské zahrady. Utečte na chvíli od cukroví a televize za zábavou.

12. Zoologická zahrada

Speciální vánoční a sváteční programy najdete v mnoha českých zoologických zahradách. ZOO park Vyškov pořádá až do 5. ledna 2025, vždy od 9.00 do 16.00 hodin, sváteční procházku. Uvidíte vánoční a novoroční výzdobu statku, betlémy, nazdobené stromečky a zažijete zábavné aktivity. Ostravská zoo bude otevřená na Štědrý den a první i druhý svátek vánoční. 27. a 30. 12. proběhnou vánoční prohlídky skleníků. Nahlédnete tam, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane.

Safari park Dvůr Králové bude zase od 2. 12. do 5. 1. 2025 zkrášlen světelnou výzdobou. Návštěva zoo pro vás bude jistě kouzelná a nezapomenutelná. Úchvatnou nasvícenou zoo uvidíte také v Praze. Výzdoba je tvořená více než 100 světelnými lampiony ve tvaru zvířat a rostlin.

13. Zámky, hrady

Tematické a sváteční prohlídky probíhají také v mnoha českých kulturních památkách. Na zámku Loučeň proběhne sedmý ročník akce Příběh vánočního stromečku na zámku Loučeň: Cesta kolem světa. Průvodci budou mít kostýmy, všude bude sváteční výzdoba a zábavnou formou se dozvíte, jak se slaví Vánoce v různých koutech světa.

Vánoce se slaví také na hradě Sovinec. Konají se zde mimo běžných prohlídek také dětské varianty. Netradiční prohlídky zpestří kouzelník, zajímavý výklad o historii knihtisku, káva a svařené víno.

Speciální prohlídky se konají také např. na hradě Šternberk, zámku Vranov nad Dyjí, zámku Červená Lhota nebo Karlštejně.

14. Kluziště pod širým nebem

Kouzelnou a pohádkovou atmosféru můžete zažít na veřejných kluzištích, které mnoho českých měst nechává na celé vánoční období zřizovat. Ve většině případů si na kluzištích můžete zapůjčit brusle a najdete zde také občerstvení. Některá kluziště mají pro děti volný vstup, jinde ale zaplatíte i 200 Kč za osobu.

Kluziště najdete např. v Olomouci, Praze na Letné, Praze na Františku, na Grébovce, v Nymburku, Chebu, Bruntálu, Kroměříži, Jeseníku, Brně, Třebíči, Chebu, Sokolově nebo Berouně.

15. Vánoční koncerty v kostele

Vánoční koncerty v kostele mají své kouzlo a jsou nezapomenutelné. Zvuk hudebních nástrojů a hlas zpěváků rozeznívají každý kout Božích chrámů. Koncerty se konají po celé České republice; některé můžete navštívit zdarma, jiné za dobrovolný příspěvek a na některé se nedostanete bez předem zakoupených vstupenek.

26. prosince proběhne koncert např. v kostele sv. Petra a Pavla v Mileči, v Podůlšanech, v Ronově nad Doubravou, v Rožnově pod Radhoštěm, v Dubu nad Moravou, v Chyňavě, v Kolíně, Mrákotíně nebo Kyjově.