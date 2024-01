Kam vyrazit o víkendu na brusle? Nejlepší kluziště napříč Českem

Bruslení patří k nejoblíbenějším zimním radovánkám. Každoročně vyrůstají nová kluziště, kde se můžete i s dětmi vydovádět na bezpečném a upraveném ledě. Navíc s kompletním zázemím v podobě toalet, úschoven tašek a batohů, občerstvení nebo půjčoven bruslí. Tak neváhejte a zkuste to s přáteli nebo celou rodinou!

Olomouc

Až do 15. ledna 2024 si můžete přijít zabruslit na ledové kluziště v hanácké metropoli, které zde vybudovali v rámci vánočních trhů. Najdete ho v areálu městské tržnice, v těsném sousedství vyhlídkového kola. Bruslí se tady zdarma a brusle vám případně zapůjčí přímo na místě. K dispozici je i toaleta. Pro veřejnost bude ledová plocha přístupná ve všední dny odpoledne a o víkendech.

Kluziště na Letné

Vyzkoušejte, jak se bruslí na největší ledové ploše v Praze. Veřejné kluziště na Letné bude v provozu do 18. února a děti sem mají vstup zdarma (dospělí zaplatí 100 korun, vstupné je časově neomezené). V areálu můžete využít vyhřívaný velkokapacitní stan, který je určený k převléknutí, přezutí a odpočinku, samozřejmostí jsou toalety a půjčovna bruslí s brusírnou. Na místě se také můžete občerstvit nebo zahřát teplým drinkem.

Lesná v Brně

Kluziště, které se nachází u Základní školy Milénova u Čertovy rokle v městské části Brno-Lesná, je z polymerového ledu, který není závislý na počasí, navíc nestudí a pády na něm méně bolí. Ledovou plochu (či spíše plochy, letos zde přibylo druhé, menší kluziště pro začátečníky) si můžete pronajmout s partou přátel jen pro sebe. V lednu a únoru sem dokonce mohou rodiče přihlásit ratolesti na příměstské tábory.

Na zámku Blatná

Ojedinělá ledová plocha pro veřejné bruslení vznikla na jihočeském zámku Blatná. Zdejší kluziště v kulisách nádherné architektury zámeckých prostor vám vezme dech. Bruslit se tu bude až do poloviny března, a to každý pátek od 14 do 18 hodin a každou sobotu od 10 do 18 hodin, o nedělích od 10 do 17 hodin. Nenechte si tento zážitek ujít!

Kolín

Od jara do podzimu dětské dopravní hřiště, v zimních měsících pak ledové kluziště. Má rozměry 20 x 40 metrů, stojí v bezprostřední blízkosti aquaparku Vodní svět a za vstup tu zaplatíte 80 Kč (děti do 15 let 50 Kč). Brusle i přilby vám tu rádi zapůjčí a výhodou je, že když vám začne být chladno, můžete se vzápětí skočit ohřát do teplých bazénů či saun, které máte doslova nadosah.

Znojmo

Zimní stadion ve Znojmě nabízí ledovou plochu o úctyhodných rozměrech 58 x 30 metrů. V zázemí nechybí restaurace, sport bar ani stánky s občerstvením. Bruslení pro veřejnost je v pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin. Na brusle můžete i na kluziště s umělým povrchem v historickém centru na Horním náměstí. Zdarma až do konce ledna, a to denně od 9 do 19 hodin.