Kam vyrazit v březnu? Máme tipy na výlety pro rodiny, kamarádky i partnery

Do Studia Maiselovka na PULPS a 42+PEOPLE: Softer Skills

Soubor současného tance 420PEOPLE patří k tomu nejlepšímu, co dnes česká taneční scéna nabízí, a vy se o tom můžete přesvědčit 1. března při premiéře představení PULPS – tanečního duetu v choreografii tanečnice Simony Machovičové a za doprovodu živé hudby Václava Havelky. Hned 16. a 17. března se můžete vydat na další nové představení – 42+PEOPLE: Softer Skills, jež spojuje všechny aspekty současného tance s mezigeneračním dialogem, kterého se účastní tanečníci ve věku 42+ a výše v choreografii Edana Gorlického. Obě novinky si můžete vychutnat ve Studiu Maiselovka, které je domovskou scénou souboru 420PEOPLE a kde také pořádají pravidelné tvůrčí pohybové workshopy i lekce cvičení pro veřejnost.

Eigasai: Festival japonského filmu a kultury

Už 17. ročník festivalu japonského filmu a kultury Eigasai zve diváky do světa japonských piktogramů a pravidel. Jsou roztomilé, jsou otravné, jsou všude. Od 26. února do 2. března 2024 v kině Lucerna uvidíte, jak se filmoví hrdinové poperou se světem, v němž dodržovat pravidla je naprostou samozřejmostí. Mají podvodníci, starý jakuzák nebo pětiletý raubíř místo ve spořádané japonské společnosti? O tom se přesvědčíte na filmovém plátně. Sobotní Japonský den si užijí nejen děti. Můžete se těšit na divadlo, hudbu, tanec, výstavy, tvořivé dílny i japonské občerstvení. Přijďte si na týden vychutnat Japonsko v centru Prahy.

V Monkey’s Gym pořádají otevřené hodiny hravého cvičení

Chcete dětem dopřát možnost vyzkoušet si, jak se cvičí v profesionální dětské tělocvičně, ale bojíte se pevných rezervací na daný termín či semestr? Pak vyzkoušejte Hravé cvičení v tělocvičnách Monkey’s Gym. Pravidelné otevřené hodiny (ve všední dny i o víkendu) jsou tady vyhrazeny pro volné cvičení a dovádění dětí a rodičů. Můžete na ně tedy přijít bez předchozí rezervace – stačí si telefonicky ověřit aktuální dostupnost. Dětem jsou zde k dispozici všechna nářadí vyrobená speciálně pro ně, jako jsou kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, opičí dráhy, míče, nejrůznější zábavné barevné a měkké cvičební prvky, horolezecká stěna a mnohé další.

Zkušený lektor rodiče na začátku hodiny nejprve seznámí s vybavením tělocvičny a cviky, které mohou děti na jednotlivých nářadích provádět, pomůže s případnou organizací sportovních her nebo ukáže správnou asistenci při provádění jednotlivých cviků. Koncept hravého cvičení není přesně stanoven a řídí se čistě jen tím, čemu se děti chtějí věnovat, co je baví.

Flow s koučem Marianem Jelínkem na Lanterně

Kdy jste nejšťastnější? Co vás skutečně motivuje? Úspěch, peníze, kariéra, nebo radost, zábava a seberealizace? A proč těch nejlepších výkonů dosahujeme bez tlaku a bez motivace? To vše se dozvíte na kurzu špičky v oboru osobnostního rozvoje Mariana Jelínka 24.–27. března ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Známý kouč Marian Jelínek vás provede metodami flow, které se u něj učí vrcholoví sportovci i manažeři. Naučí vás maximalizovat svůj vlastní potenciál, najít svůj stav, ve kterém podáváte nejlepší výkony, a poznáte tajemství všech špičkových výkonů. Utřídit si myšlenky i „restartovat“ hlavu vám jistě pomůže také procházka na čerstvém horském vzduchu.

Juklík zve na výuku plavání hrou

Zábavná výuka plavání čeká na všechny malé plaváčky v Juklíku, kde brzy začínají nové kurzy. Děti se mají opět na co těšit: na milé instruktory, příjemně teplou vodu v perfektně udržovaných bazénech i spoustu moderních plaveckých pomůcek, s nimiž se výuka plavání rychle promění v báječnou hru!

Děti se účastní výuky ve skupinkách podle věku a pokročilosti, proto se jim instruktoři mohou věnovat individuálně. A nechybějí ani vaničky pro první plavání těch úplně nejmenších miminek. Na děti tady ovšem myslí i po plavání – všechny prostory jsou uzpůsobeny pro jejich maximální pohodlí a nedílnou součástí obou center jsou také herny a místo pro potřebnou aklimatizaci po plavání. V plaveckém centru Juklík ve Stodůlkách dokonce najdete velkou zahradu s prolézačkami, kde se děti vyřádí, zatímco rodiče si mohou v klidu posedět u dobré kávy či koláčku.

Pohoda a adrenalin na sněhu i božské lázně v Leogangu

Zimu plnou kontrastů a nekončících dobrodružství zažijete v rakouském Leogangu. Lyžaři se mohou vydat na 408 km sjezdovek, k nimž vede 121 vleků a lanovek ve třech špičkových lyžařských střediscích: Skicircku Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmitten v Zell am See a ledovcovém Kitzsteinhorn Kaprun. Najdete tu na 60 útulných horských chat, kde vás rádi pohostí, snow a freeridové parky, sjezdovky s večerním osvětlením, rychlostní, závodní i SkiMovie tratě, funcross, snowtrail, snowtubing i skvělé podmínky pro běžkování. Milovníci zimních sportů ocení výhodnou kartou Ski ALPIN CARD, která se dá pořídit na tři nebo na šest dní, a pozor – děti mají v rámci akce „KIDS ON SKI – for free“ lyžování i spoustu aktivit zdarma.

Zasloužený odpočinek na vás čeká v nově otevřených lázních Heaven Spa resortu Puradies s jedinečnými prosklenými panoramatickými saunami, romantickým koupacím jezírkem i venkovním bazénem, do něhož se vstupuje prosklenou stěnou z vnitřního bazénu. Designové odpočívárny tady připomínají relaxační ostrůvky a fitness centrum a prosklená místnost pro jógu s výhledem na horské velikány vytvářejí jedinečnou atmosféru jako stvořenou pro potřebnou relaxaci.

Škola vaření láká nadšené kuchaře do Zlína

Zlínská Škola vaření pořádá kurzy vaření a pečení, které probíhají pod dohledem mistrů ve svém oboru v komfortním zázemí Bistrotéky Valachy ve Zlíně. Ta sídlí v citlivě zrekonstruovaném obchodním domě a je místem setkávání gurmánů, hobby kuchařů a nadšenců pro kvalitní gastronomii.

21 dní proti bolestem zad a stresu

Bolí vás záda, cítíte se ztuhlí nebo unavení? Pak právě pro vás je určený online kurz nazvaný 21 dní proti bolestem zad a stresu. Podle odborníků je právě 21 dní ta doba, za jakou se můžeme zbavit nějakého zlozvyku anebo přijmout nový pozitivní návyk. Dobře to ví i pohybová specialistka Zuzana Rybářová, která bude všem, kdo si chtějí osvojit správné pohybové návyky a způsoby, jak předcházet stresovým situacím, po 21 dní průvodkyní v boji proti bolestem zad a stresu. Účastníci kurzu se zároveň naučí, jak nové poznatky a cviky postupně začlenit do svého života v rámci každodenních pětiminutových až desetiminutových cvičení. Součástí jsou i antistresové techniky, protože za bolestí zad zpravidla stojí také stres.

Kurz focení foťákem i mobilem

Naučte se fotit krásy zimní Prahy na unikátním kurzu focení s foťákem nebo mobilem, kde se budete moct přiučit trikům a fíglům od profesionálního fotografa a vítěze Czech Press Photo Jana Rybáře. Tyto kurzy probíhají nepřetržitě už dvanáct let a jsou jedinečné tím, že jsou veskrze praktické. Jan Rybář naučí během jednoho dne, tedy šesti intenzivních hodin, účastníky kurzu „tajným trikům“ a ukáže jim osvědčené postupy při profesionálním fotografování, a to v romantickém prostředí pražské náplavky a okolních parků.