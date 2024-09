Kam za burčákem o víkendu 20.–22. září 2024?

Podzim už jde cítit pod kůží, a to je nejvyšší čas ochutnat první český burčák. Víkend od 20. do 22. září je nabitý mnoha burčákovými akcemi. Na své si přijdou jak aktivní sportovci, tak ti, kteří mají rádi svůj klid, pohodu a příjemné posezení s přáteli. A pokud máte děti, neznamená to, že pro vás burčáková akce musí být tabu. Inspiraci máme i pro vás.