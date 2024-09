Kam za burčákem o víkendu 27.–29. září 2024?

Víte, jak převážet burčák autem domů? Nejlepší je vybavit se kýblem či nádobou, do které lahve s burčákem umístíte. Burčák totiž neustále pracuje a lahve musí mít povolená víčka, jinak by mohly bouchnout. Pokud budou lahve v nádobě, nemusíte celou cestu trnout, že se vám burčák vyleje do kufru auta.