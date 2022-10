Kamarád do deště 2 slaví 30 let: První role pro Krainovou a tajná láska s Tofim

Málokterý film dokázal s lehkostí vykreslit atmosféru porevoluční Prahy a život na hraně jako krimi komedie Kamarád do deště 2: Příběh z Brooklynu, který volně navazuje na těsně předrevolučního Kamaráda do deště. Letos je to třicet let, kdy se před kamerami společně objevila trojice Simona Krainová, Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi. Jak na natáčení vzpomínají a proč nevznikl třetí díl?

Kamarádi do deště znovu v akci Věřte tomu, nebo ne, od odvysílání druhého dílu Kamaráda do deště – Příběhu z Brooklynu v roce 1992 uběhlo letos už třicet let. Příběh se ovšem neodehrával v jedné z newyorských čtvrtí, jak by snad název napovídal, ale na pražské diskotéce. Hlavní hrdinové ztvárnění Lukášem Vaculíkem a Sagvanem Tofim v něm zanechali svých původních profesí číšníka a taxikáře, aby si pronajali úspěšnou diskotéku Brooklyn. I když to nejdříve vypadalo, že se konečně dočkali poklidného života, opak byl pravdou. Na scéně se opět objevil zločinec Kadlec a kartami pořádně zamíchala i luxusní prostitutka v podání Simony Krainové. Co se v porevolučním pokusu o pokračování komedie Kamarád do deště dělo během natáčení a na co dodnes vzpomínají protagonisté? Kdo je novým nejlepším kamarádem Lukáše Vaculíka? Podívejte se na video:

Brooklyn existuje! I když to zní, jako by jméno diskotéky ve filmu bylo vymyšlené, podnik skutečně existuje. Diskotéku Brooklyn najdete v pražských Stodůlkách. Málokdo ví, že herci hlavních rolí Lukáš Vaculík se Sagvanem Tofim nebyli jejími majiteli pouze ve filmu, ale i doopravdy. Určitou dobu jim tento podnik skutečně patřil. Od filmové diskotéky se ve skutečnosti liší pouze exteriéry, které byly do filmu natáčeny jinde.

Vaculíkovy požadavky Proslýchá se, že i když Lukášovi Vaculíkovi role v Kamarádovi do deště sedla jako ulitá, on si to ze začátku nejspíš úplně nemyslel. Nejdříve totiž nebyl spokojený se scénářem druhého dílu a svou roli odmítl. Teprve poté, co Jaroslav Soukup připravený scénář několikrát přepsal, souhlasil herec se svou účastí na natáčení filmu.

Rozklepaná Krainová Pro modelku Simonu Krainovou šlo o první hereckou zkušenost. Tehdy ještě brunetka už v té době brázdila mola v Paříži, na konkurz však neváhala na své náklady dorazit. Na sociálních sítích modelka nedávno zavzpomínala na to, jak konkurz probíhal: „Zase jsem slyšela ten tlukot srdce… nervozita… sucho v ústech. Teď to nemůžu vzdát, to dám. Musím to dát. Pak vyšel Lukáš… Pohled do jeho blankytných očí mi vůbec nepřidal na klidu. Jeho filmy jsem milovala. ‚Dýchej!' Ozval se u mého ucha Sagi. Usmál se na mě a povídá: ‚Hele, seš krásná jako nikdo, ještě to musíš uhrát. Rozumíš? Tak se sakra soustřeď! Pojď, budeme tu roli zkoušet pořád dokola. Až si budeš jistá, tak půjdeš před kameru, ok?' Ok, pískla jsem. Zase to sucho v krku, tréma mě sužovala. Už je čas… ‚Je tady někde nějaká Simona Krainová?' ozvalo se. To už mě volal režisér filmu. ‚No to jsem já…' ‚Tak pojďte dál. Nemáme moc času, víte. Tenhle film se točí za soukromý prachy, panenko, buď budeš fakt dobrá, nebo jdeš domu. Umíš vůbec hrát? Musí to být přesvědčivý a nejlépe na první klapku.' ‚Ještě jsem nikde nehrála, ale umím to,' vypadlo ze mě dřív, než jsem se nadechla. Zvědavě si mě všichni měřili pohledem. Teď nesmím couvnout, ukázat slabinu. Zapnula se kamera, já vzala scénář, zhluboka se nadechla a dál ten příběh znáte. Je z Brooklynu. A já už nikdy nebyla nějaká Simona Krainová," vzpomíná modelka s nostalgií na sociálních sítích, jak získala první filmovou roli. Na celé vyjádření Simony Krainové se můžete podívat sem: Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova)

Tajná láska na place Zatímco ve filmu byla Simona Krainová zamilovaná do Lukáše Vaculíka, realita byla úplně jiná. Už během natáčení se totiž modelka dala dohromady se Sagvanem Tofim, i když až do poslední klapky svůj vztah tajili. „Když pro nás ráno jezdilo auto, nastupovali jsme každý zvlášť na jiném místě, abychom na plac nechodili společně. Vzhledem k tomu, že jsme spolu trávili na ,tajňačku' mimo natáčení téměř veškerý čas, bylo to dost náročné," vzpomínal v rozhovoru pro Extra.cz Tofi. Láska jako z pohádky ale nakonec měla tvrdý konec. Zatímco Simona s Tofim pomalu plánovala děti, bouřlivák a milovník žen si užíval nejen s ní. Současně totiž chodil i se zpěvačkou Darou Rolins. Když se to obě hvězdy showbyznysu dozvěděly, sešly se, aby celou situaci probraly. Výsledkem bylo, že se se sukničkářem Tofim obě rozešly a staly se z nich nejlepší kamarádky. Čas ale obrousil bolest a dnes už se obě krásné blondýnky se svojí láskou baví.

Trable s opilcem Jaroslav Soukup musel během natáčení často zápasit s výkony Karla Augusty, který si v té době naordinoval přísnou „dietu". Údajně zahrnovala pouze jednu vypitou lahev bílého vína denně a nic dalšího. Taková dieta samozřejmě nikdy nemohla fungovat a časem došlo ke zhoršení hercova zdravotního stavu i jeho hereckého projevu. Režisér prý proto posílal Augustu se napít, aby se znovu přenesl do požadované role.