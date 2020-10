Kamarád do deště: Špatný zpěvák Vaculík, drahá prostitutka Krainová. Jaké bylo natáčení?

Simona Krainová se přiznává, že se do Lukáše Vaculíka při natáčení zamilovala. Podívejte se na video!

Původně se měl film Kamarád do deště natáčet už v roce 1985, kdy vznikl scénář. Nakonec se ale vše pozdrželo kvůli Lukášovi Vaculíkovi. Herec totiž po roli Tomáše opravdu toužil, nemohl se ale před kamery postavit ihned, protože ho čekala základní vojenská služba. Režisér Jaroslav Soukup mu vyšel vstříc a natáčení pozdržel, dokud se Vaculík z vojny nevrátil, takže se film dostal do kin až v roce 1988.

Diskotéka Brooklyn, kterou v druhém díle Kamaráda do deště vlastnili Tomáš s Michalem, skutečně existuje, a to v pražských Stodůlkách. Svého času dokonce byli jejími vlastníky skuteční představitelé Tomáše a Michala Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi. Exteriér diskotéky se ale natáčel jinde.

Režisér Jaroslav Soukup chtěl do role krásné Ivany obsadit dívku, která bude působit jako luxusní prostitutka. Nehledal proto mezi herečkami, ale v modelingové agentuře Czech Models. Vybral si osm modelek, které prošly konkurzem, až nakonec roli získala Simona Krainová, která do té doby neměla žádné herecké zkušenosti.

Vinná dieta

S Karlem Augustou, který ztvárnil padoucha Kadlece, měl během natáčení Jaroslav Soukup celkem těžké pořízení. Herec byl totiž v té době na přísné dietě, která zahrnovala pouze jednu láhev bílého vína denně. Ta však Augustovi logicky nepřinášela žádnou výživu, a tak jen těžko před kamerami plnil to, co se po něm chtělo. Sám Soukup ho občas posílal do šatny, aby si loknul a záběr se mohl konečně dotočit.