Kamarádky jsou důležité v každém věku: Někdy nahradí psychologa i rodinu

Přinesly Lexaurin a nastavily ucho

„Kdybych během rozchodu s Ivem neměla Martu a Danu, tak bych si asi hodila mašli! S přítelem jsem se seznámila dva roky po rozvodu, žili jsme spolu deset let. Pomohla jsem mu vychovat dceru, na kterou byl sám. Dcera dospěla, vylétla z hnízda a přítel si do něj místo mě nastěhoval o generaci mladší kolegyni a já se propadla do pekla smutku, zmaru a beznaděje. Dana i Marta mi pomáhaly, jak jen mohly. Dana mi přinesla Lexaurin, který mě vytáhl z nejhoršího, obě pak byly neustále na telefonu, mohla jsem se jim kdykoliv vyplakat a vynadávat. Jen mi ty mé holky nedovolily, abych se litovala. Když jsem se oklepala z nejhoršího a byla jsem ochotná vytáhnout paty z domu, obětovaly mi několik víkendů, které mohly strávit v mnohem příjemnější společnosti, než byla ukňouraná a depresivní osoba na prahu menopauzy. Myslím, že by mi žádný psycholog nepomohl efektivněji!“ vzpomíná na jedno z nejnáročnějších období v životě paní Renata. A není s takovou zkušeností zdaleka sama.

