KAMILA (33): Manžel dostal pracovní nabídku v zahraničí, já chci zůstat tady

Kamila sice věděla, že její manžel sní o práci v zahraničí, nějak si ale nepřipouštěla, že se to někdy stane. Teď ale došlo na věc a jí se nechce naši zemi odpustit. Co by měla dělat?

Můj muž dostal nabídku, která se neodmítá. Tak to aspoň vidí on. Prestižní práce v zahraničí je něco, o čem vždycky snil. Já už to tak růžově nevidím. Nedokážu se rozhodnout, jestli je lepší jít i s dětmi s ním, anebo zůstat doma v Česku.

Štefan je duší cestovatel, ostatně na dovolené jsme se kdysi poznali. Táhne ho to pořád do světa, a než jsme měli děti, tenhle koníček jsem s ním ráda sdílela. Projeli jsme spolu polovinu Evropy i řadu cizokrajných destinací a bylo to skvělé.

Jenže zatímco já jsem cestovatelské boty s narozením dětí odložila, můj muž je dodnes nesundal. A trpělivě ve své práci dělal vše proto, aby jednou dosáhl i na nejvyšší metu – pozici v zahraniční centrále firmy.

Popravdě jeho práci příliš nerozumím, pro mě je to prostě manažer v korporátu, který podniká v informačních technologiích. Já jsem „jen“ zubní laborantka a naše pracovní světy se vždycky celkem míjely. I proto, že můj muž práci bere dost jako věc osobní prestiže, já čistě jako prostředek k vydělání peněz.

Navíc jak Štefan ve firmě postupuje, jeho příjmy postupně ty moje převyšovaly čím dál výrazněji, až nakonec můj plat vedle jeho vypadal spíš jako takové lepší kapesné. I proto jsme nakonec s dětmi nijak výrazně neváhali, věděla jsem, že já žádnou velkou kariéru budovat nebudu a nouzí trpět rozhodně nebudeme.

Syn se narodil, když mi bylo osmadvacet, a dcera o dva roky později. V péči o ně jsem se našla a vlastně jsem na mateřské naprosto spokojená, přestože „trčím“ doma už pátým rokem.

Práce mi nechybí. Ne v tom smyslu, že bych byla líná, naopak s dětmi se za celý den nezastavím – a těší mě to. Nestýská se mi po mé profesi. Navíc vím, že se k ní můžu vrátit bez problémů kdykoli, není to něco, kde by rok navíc znamenal, že mi ujel vlak.

Dokonce jsem začala velmi vážně uvažovat ještě o třetím miminku, tak moc mě mateřství naplňuje. Můj muž neřekl tak ani tak, spíš jako by mě ani nevnímal. Teď už chápu proč – o pár dnů později totiž vyrukoval s tím, že je to konečně tady. Nedávno dostal onu vysněnou nabídku na zahraniční pozici. V Londýně.

Uvolní se ještě letos a my se musíme rozhodnout. Tedy… my… Můj muž už se rozhodl. Nabídku přijal. Záleží na mně, co já a děti. Popravdě mě na tom všem nejvíc zaskočilo, přímo naštvalo, že na to místo kývl, aniž by se mě vůbec zeptal. Prý že když o tom vím léta, že je to jeho sen, tak mě to vůbec nemělo překvapit. To je sice pravda, ale nic to nemění na tom, že teď jsme rodina a takhle velká rozhodnutí bychom měli dělat společně.

A i proto jsem se asi zasekla. Štefan si totiž samozřejmě myslel, že do Londýna přestěhuje celou rodinu, vůbec ho nenapadla jiná možnost. Že prý peněz bude tolik, že si budu moct celý den válet šunky, najmout chůvu a uklízečku a nevím co ještě a jen si s dětmi užívat.

Mě popravdě tahle představa vůbec neláká, spíš děsí. Teď sice do práce nechodím, ale jednou bych přece jen chtěla, ideálně do svého oboru. Anglicky sice trochu umím, ale nepočítám, že bych mohla dělat zubní laborantku v Londýně. A sedět doma rozhodně nechci! Ať kvůli dětem nebo kvůli tomu, že budu nezaměstnaná. Co bych asi tak pořád dělala?

Tohle jsem se snažila Štefanovi vysvětlit. Že pro někoho je to možná lákavý scénář, ale mě vidina nicnedělání vůbec nepřitahuje. Bryskně mi nabídl, že „mi tedy udělá to třetí dítě“. Jako kdyby ho snad chtěl jen proto, aby mě nějak zabavil! Rázně jsem to odmítla, nechci mít miminko v pro mě cizí zemi, kde je pro mě všechno nové.

Já hlavně do té Anglie vůbec nechci. Líbí se mi v Česku, jsem tady doma, máme tady plno kamarádů, rodiče, další vazby. Nechci tohle všechno zpřetrhat a zvykat si na nový život někde, kde nebudu znát vůbec nikoho a kvůli jazykové bariéře si přátele budu hledat dlouho a obtížně.

Manželova pozice je zatím na dva roky a „pak by se vidělo“. Před dvěma týdny jsem mu řekla, že s ním jet nechci a že my s dětmi zůstaneme tady. Dva roky utečou a pak se můžeme rozhodovat znovu. Koneckonců za námi může létat v podstatě každý víkend, jeho plat to bez problémů zvládne.

Můj muž je ale proti. Že prý rodina má být pohromadě, děti potřebují tátu a tak dále. Vysmála jsem se mu, už teď je vidí kolikrát jen spící v posteli a pak až o víkendu. Tam by to bylo možná ještě horší! Bereš jim jedinečnou možnost naučit se jazyk jak nikdy, vydírá mě tedy jinak. Ano, možná by za pár měsíců pochytili přízvuk jako rodilí mluvčí, ale je to opravdu tak strašně důležité?

Pro mě je přednější, že budou mít babičku a dědu a budou moct lítat v lese za domem a ne na nějakém umělém hřišti mezi věžáky.

Máme na rozmyšlenou už jen pár týdnů a stále není jasno. Ne že bychom se hádali nebo si dávali ultimáta, ale pohoda doma rozhodně nevládne. Muž stále čeká, že si to rozmyslím a pojedeme všichni. Já jsem si ani na minutu nemyslela, že by tu nabídku „vrátil“. Ale ráda bych, aby akceptoval, že nám bude líp tady. Aspoň jsem o tom přesvědčená.