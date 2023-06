KAMILA (39): Zamilovala jsem se do kamarádky. Naši lásku ale tajíme

Některé city jsou na hraně. Pro mnohé často nepřijatelné. I proto je radši před ostatními tajíme. Takovou lásku prožívá i Kamila, která se po rozpadu manželství zamilovala do ženy.

Pár let jsem rozvedená, rozešli jsme se ve vší slušnosti. Prostě vyprchala láska a žili jsme spíš vedle sebe než spolu. Naštěstí jsem mohla zůstat se synem v bytě, který jsme si s exmanželem kdysi pořídili. Sám totiž dostal nabídku na práci v Rakousku, kam se záhy odstěhoval.

Konec manželství jsem nijak neoplakávala, naopak, jako by ze mě spadl obrovský kámen. Ulevilo se mi. Jasně, financí bylo najednou méně, ale na bývalého muže bylo spolehnutí. Nejenže platil v termínu alimenty, ale byl připravený financovat i věci navíc, které by syn potřeboval. V tomhle si ho nikdy nepřestanu vážit, i po rozvodu se zajímal, jestli jsme v pohodě a nic nám nechybí.

Byla jsem spokojená. Ani jsem v tu dobu netoužila po hledání nového parťáka pro život. Chtěla jsem se věnovat synovi a hlavně sama sobě. Makala jsem na fyzičce, nakoupila si nové sportovní oblečení a začala jsem běhat.

Dvakrát týdně v menším parku v našem městě jsem si dávala svoje tři čtyři okruhy a vyšťavená se plazila k domovu. Potkávala jsem pravidelně pár dalších běžců. Jedním z nich byla sympatická Karolína, se kterou jsem se tu a tam dala do řeči. Zpočátku jsme se jen zdravily, povzbuzovaly jsme jedna druhou, postupně jsme si ale začaly povídat o trochu víc.

Obě jsme žily samy se svými dětmi, takže společných témat k probírání bylo vždycky dost. Párkrát jsme se navštívily, zašly spolu do divadla, byly na prodlouženém víkendu s dětmi. A právě tam se stalo něco, co by mě ani v nejbujnějších představách nenapadlo.

Prostě jsme večer zůstaly samy dvě u plápolajícího krbu a Karolína mě zlehka políbila na krk a přejela mi rukou po zádech. Úplně jsem ztuhla, ale ne kvůli tomu, že by mi to bylo nepříjemné. Právě naopak! Něco tak hezkého a láskyplného jsem nezažila už pěknou řádku let.

Tenkrát nic dalšího nenásledovalo, jen jsme se na sebe spiklenecky usmívaly. Až po dalších pár týdnech mi Karolína pošeptala, že se do mě zkrátka zbláznila a vůbec neví, co si s tím počít. Musela jsem si otevřeně přiznat, že jsem na tom vlastně podobně.

Začaly jsme se scházet. Ale potají, vždycky když její děti odjely k tatínkovi. Někdy jsme si daly dvojku vína po práci, než jsme zase utíkaly kmitat ve svých domácnostech. Náš vztah trvá už celý rok. Nikdo z našich blízkých o tom nemá ani tušení.

Dáváme si úzkostlivě pozor, aby nás nikdo nepotkal ruku v ruce, natož abychom si daly někde veřejně pusu. Zatím jsme nesebraly odvahu čelit názorům okolí na to, že jsme pár. Hlavně moji rodiče nejsou obecně nakloněni citům, které si projevují lidé stejného pohlaví. Je to pro ně tabu, něco nestravitelného.

Vím, že by se s tím, že jejich dcera miluje ženu, nikdy nesrovnali, pochopení bych u nich nenašla. I tak ale s partnerkou plánujeme, že se k sobě jednou sestěhujeme, přece jen platit dva byty nám nedává moc smysl.

Vnitřně vím, že Karolínu miluji z celého srdce, na druhou stranu si pořád říkám, jestli to není jen pobláznění, které, jak nečekaně přišlo, nečekaně jednou i odejde. Přece jen by mě nikdy nenapadlo, že budu chovat takové city k ženě. A tak se snažím žít ze dne na den a zkrátka jen přijímat to hezké, co mi život momentálně nabízí. Na budoucnost se spíš snažím moc nemyslet.