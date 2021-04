KAMILA (42): Dítě změnilo náš partnerský vztah

Narozením malé Sofinky se vztah mezi Kamilou a Kryštofem změnil. Nebyli tu už jenom jeden pro druhého. Volný čas a pozornost najednou museli dělit mezi sebe a dítě. Někdy jsem měla pocit, že kolem sebe jenom procházíme a už to nejsme my dva.

Pamatuji si dobře, když jsem poprvé uviděla pokrčený obličejík mojí malé Sofinky. Porod začal v neděli odpoledne kolem třetí hodiny a jeho nejhorší část probíhala přes noc. Zdálo se mi to nekonečné a myslela jsem, že se Sofinky snad nikdy nedočkám. I v horké letní noci mě po celý porod doprovázela zimnice, jako kdyby byl porodní box na severním pólu.

Můj manžel Kryštof byl pro mě velkou oporou. Držel mě za ruku, podával mi trpělivě další a další deky a plnil každé mé přání. Když jsme Sofinku uviděli, oba nás zaplavil nepopsatelný pocit lásky, něhy a štěstí.

Úvodní foto: iStock

Sofinka byla naše první dítě. Než se nám narodila, byli jsme tu s Kryštofem jeden pro druhého. Plánovali jsme si letní i zimní dovolené, chodili jsme hodně za kulturou a každý víkend jsme sportovali. Večery i dny jsme měli sami pro sebe a svůj volný čas jsme nemuseli dělit mezi nikoho třetího.

Když jsme si Sofinku dovezli domů z porodnice, bylo těžké najít si nějaký společný systém a režim. Všechno pro nás bylo nové. Automaticky jsme se přizpůsobovali a podřizovali Sofince. Já jako matka prvorodička jsem měla pocit, že se Sofinkou musím být čtyřiadvacet hodin denně.

S příchodem Sofinky se tak toho hodně změnilo a náš vztah nabral jiný směr. Najednou už jsme nebyli jen my dva. Byl tady i někdo další, kdo si žádal naši pozornost.

Neustálá péče o Sofinku a i problémy s kojením ze mě každý den odsávaly veškerou energii. Když malá spinkala, snažila jsem se také odpočívat či obstarat domácnost. Kryštof mi pomáhal, ale i tak mě péče o miminko úplně pohltila.

Jakmile jsme si na sebe všichni tři zvykli, začala jsem cítit, že Kryštofa zanedbávám. Už s ním nejsem celé dny, nemohu se mu plně věnovat a být tady jenom pro něj. Začalo mě to trápit, protože jsem mu chtěla oplatit jeho neustálou péči o mě a malou Sofinku.

Chyběly mi jeho doteky, polibky, pohlazení a slova. Stejně tak mi chybělo, že jsem nemohla hladit a líbat já jeho, kdykoliv jsem chtěla. Chvíli jsem měla pocit, že kolem sebe doma jenom chodíme a nemůžeme se potkat. Kryštof mě pořád uklidňoval, že je to v pořádku, že to chápe, ale já jsem se s tím nemohla smířit.

Byla jsem připravená na to, že dítě změní náš vztah. Nečekala jsem ale, že to bude tak moc a tak brzy. Vždy jsem Kryštofa brala jako partnera, přítele a milence. Nyní k tomu přibyla ještě nová role otce mého dítěte. Kryštof to měl asi podobně jako já. Jen s tím rozdílem, že ze mě se stala z partnerky a milenky především matka na plný úvazek.

Jak Sofinka rostla, přibývalo také volných chvil, které jsme měli s Kryštofem pro sebe. Vše se uklidnilo, ale náš vztah už není jako předtím. Když Kryštof přijede z práce domů, nejsem to já, kdo ho vítá. Je to Sofinka. Když plánujeme dovolenou, není to wellness v horách, ale je to rodinný hotel s dětským hřištěm. Když si chceme užít odpoledne, nejdeme do kina, ale vyrazíme někam, kde se vyřádí Sofinka.

Neříkám, že je to tak špatně. Říkám, že je to jiný život, než to byl doposud. Dítě změnilo můj a Kryštofův vztah. Ten nabral nový směr a spád. Milujeme se stejně. Pojí nás nyní zároveň něco silnějšího a jiného.

Nyní jsem těhotná a těšíme se na dalšího potomka. Opět jsme plní očekávání a já přemýšlím, jestli i druhé dítě může ještě nějak změnit náš vztah. A změní se nějak náš vztah k Sofince? Jistě to bude chtít ještě více trpělivosti a energie, ale vím, že je to přesně to, co já a Kryštof chceme. Budeme kompletní rodina a všichni se budeme muset snažit, aby to fungovalo.

TIP NA VIDEO: Podívejte se na video, proč nás vztah tolik mění?