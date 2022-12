Sexuální život Kamily a jejího manžela Radka je v rozkladu. Může za to Radkova pravidelná bolest hlavy a nevolnost po sexu. Radek nechce jít k lékaři a problém řeší tak, že se s Kamilou přestane milovat. Kamila se kvůli tomu hodně trápí a přemýšlí, jak se k tomu má postavit. Napadlo ji najít si milence.

Vztah nám ničí bolest hlavy a nevolnost po sexu

Můj intimní život, a tím pádem i mé manželství, visí na vlásku. A já jenom čekám, kdo ty pomyslné nůžky vezme do ruky dříve. Budu to já, nebo můj manžel Radek?

Náš problém je úplně jednoduchý. Radkova pravidelná bolest hlavy a nevolnost po sexu. Trvá to několik měsíců a mně už dochází trpělivost. Sex pro mě není tou nejdůležitější částí vztahu, ale je pro mě významný. Manželství bez sexu pro mě není manželstvím.

Radkova nevolnost po sexu se zpočátku začala vyskytovat ojediněle. Bylo to tak jedno ze čtyř milování, kdy hned po jeho vyvrcholení totálně odpadl. Náhlá prudká bolest hlavy a břicha ho úplně znehybnila. Hlava se mu točila a měl pocity na zvracení.

Manžel odmítá jít k lékaři

Poprvé nás to vyděsilo, ale do rána se z toho vyspal, tak jsme to moc neřešili. Když to bylo podruhé, začali jsme oba dva hledat na internetu, kde je problém. Vše nasvědčovalo tomu, že je to nějaká nemoc, která se dá ale léčit.

Nechali jsme tomu volný průběh a čekali, jak se bude Radek cítit po dalším milování. Bohužel se ale jeho nevolnost a slabost po sexu začaly vyskytovat stále častěji. A my jsme došli do slepé uličky.

Radek odmítal návštěvu lékaře a potvrzení diagnózy, kterou jsme si našli na internetu. Nemá rád doktory a hned tuto variantu zavrhl. Zkoušeli jsme tedy různé polohy a nějakou alternativní léčbu. Vše bylo ale bez výsledku.

Řešením je pro něj vyhnout se sexu

Téměř každé milování už končilo úplně stejně. Radek otupělý bolestí vždy po prášku hned usnul a spal až do rána. Naše milování proto probíhalo vždy večer a v ložnici.

Ani se mu nedivím, že ho to už přestávalo bavit a jeho potřeba sexu se kvůli tomu postupně snižovala. Bohužel mě Radek nenechal mu pomoct a sám žádné smysluplné cesty k úlevě nehledal. K mé škodě si vybral to nejhorší řešení – přestat se se mnou milovat.

Chybí mi blízkost

Nyní spolu už dva měsíce nespíme. Nějaké intimnosti mezi námi jsou, ale nikdy nedojde přímo ke styku. Cítím se být strašně neuspokojená a nemilovaná. Chybí mi ta blízkost, kterou cítím při milování. Není mezi námi ani ta správná vášeň a jiskra. Mám pocit, že nějak přežíváme a částečně se snažíme plnit si svoji manželskou povinnost. Záměrně píšu povinnost, a nikoliv radost.

Nikdy jsem na nevěru ani nepomyslela. Nyní ji mám ale před očima. Říkám si, jestli to není jedno z možných řešení. Radek nechce jít k doktorovi a ani tam nepůjde. Jeho bolest hlavy a nevolnost po sexu nám znemožňují jakékoliv milování.

Přemýšlím o nevěře: Jak bude muž reagovat?

Kdybych si tuto potěchu našla jinde, možná by to mohlo zase fungovat. Jen nevím, co mi Radek na toto ultimátum řekne. Naštve se na mě a bude to k ničemu? Nakopne ho to k tomu, aby šel k doktorovi? Nebo se se mnou bude chtít rozvést?

Jsem teď někde na rozcestí a vůbec nevím, kudy mám jít. Radka miluji, je pro mě důležitý, ale mám pocit, že se chová jako sobec. Kdyby chtěl svůj problém řešit, je dost možné, že jeho nevolnost a bolest hlavy po sexu půjdou léčit. Já nechci být stejná egoistka jako on a nechci myslet jen na své potřeby. Nevím ale, jak dlouho to takto ještě vydržím.