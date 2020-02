Kamila Moučková: První lásku jí vzala chůva, druhou Brejchová

Je jí jednadevadesát, ale pořád je o ní slyšet. Kamila Moučková spolu s televizní moderátorkou Světlanou Wittovskou vydala na podzim 2019 knižní rozhovor Hlavou proti zdi. Na začátku února 2020 pak v pořadu Show Jana Krause oslnila diváky svou vitalitou. Televizní hlasatelka Kamila Moučková zažila výsluní i totální propady. Profesní i osobní. Byla první ženou, která hlásila televizní noviny. A také tou, která v televizi 22. srpna oznamovala, že Čechy obsadila sovětská vojska. Kvůli svým pevným názorům a postojům musela na jednadvacet let opustit svou práci.

Neshody s otcem Kamila Moučková se narodila v rodině komunistického funkcionáře a novináře Viléma Nového, který před Němci utekl do Anglie, kde se připojil k zahraničnímu vysílání BBC. Jeho emigraci odnesla rodina. Kamilinu maminku odvedli do vězení a dokonce měla jít na popravu. Nakonec ji odvezli do koncentračního tábora, z kterého se vrátila s osmatřiceti kilogramy váhy. Válku strávila Kamila u její kamarádky a u jejího manžela se začala školit na zubní laborantku. Její „náhradní" matka byla nadšenou ochotnicí a Kamilu brala s sebou. Ta nakonec začala hrát nejdřív v teplickém a potom v jihlavském Horáckém divadle. Po normalizaci se její otec velice politicky angažoval, od roku 1968 spolu deset let nepromluvili, jejich názory byly naprosto opačné. Zatímco ona vysílala z ilegality, on si chodil pro instrukce na sovětské velvyslanectví. Kamila Moučková dodnes nechápe, jak se mohl ze vzdělaného muže, který emigroval a účastnil se vysílání BBC, stát komunistický funkcionář a normalizátor.

Srdeční záležitosti Ve dvaceti se stala poprvé matkou, narodila se jí dcera Kateřina. Otcem byl její první manžel, herec Horáckého divadla Miloš Willig. Měli sice odlišné politické názory, ale jejich manželství se nakonec rozpadlo po necelých dvou letech kvůli rodinnému příteli, studentovi medicíny Josefu Moučkovi. S ním se Kamile narodily další dvě děti – Bára a Ondřej. V práci se Kamile Moučkové dařilo, vyhrála konkurs na televizní hlasatelku. Nicméně péče o tři děti byla také časově náročná a manžel byl vytížený lékař, a tak zaměstnala tehdy ještě ani ne šestnáctiletou chůvu. Bohužel vzápětí měla prožít přesně to, co způsobila svému prvnímu muži. Druhý manžel ji totiž opustil právě s onou mladou slečnou a ona zůstala sama na tři děti.

Z kluka na byt láska jako trám O seznámení s o jedenáct let mladším absolventem DAMU Jiřím Zahajským se postarala kovaná komunistka Jiřina Švorcová, když se Kamily Moučkové zeptala, jestli by mladého herce, který k nim nastoupil do divadla, mohla na čas ubytovat. Byla z toho láska na celých jednatřicet let. Ona byla tehdy dvakrát rozvedená známá televizní tvář, která vychovávala tři děti, on začínající herec. Ona ho podpořila ze začátku, on ji ve chvíli, kdy podepsala Chartu 77 a stala se z politického hlediska velmi problematickou osobou. Bohužel ani tahle láska neskončila happy endem. V době, kdy Kamila lepila pytlíky a myla schody, aby měla na živobytí (a Jiří Zahajský se skamarádil s alkoholem), se do něj zamilovala herečka Jana Brejchová a Zahajský Kamilu opustil. Hlasatelka Brejchové odpustila až v době, kdy jí bylo devadesát let.