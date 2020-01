Kamila Ščuriková: Soutěž Restart s Dietou mi dala zážitky a skvělé lidi. Zkusíte to?

Nový ročník Restartu s Dietou je tu! Máte svůj blog o cvičení nebo zdravém životním stylu? Podařila se vám nějaká změna? Zvažujete, zda se letos přihlásit? Možná vám s rozhodováním pomůže loňská vítězka Kamila Ščuriková.

Jste vítězka v kategorii PROMĚNA a absolutní vítězka celé soutěže. Změnil se vám nějak díky výhře život?

Díky výhře v soutěži Restart s Dietou se můj příběh dostal mezi velký počet lidí, které jsem mohla motivovat, inspirovat a pomáhat jim. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla do soutěže přihlásit. Chtěla jsem ukázat, že nikdy není pozdě udělat změnu. Můj život po soutěži se změnil, dále pokračuji v podpoře ostatních lidí, a to především prostřednictvím svého Instagramu. Mám úžasné sledující, se kterými si navzájem radíme, pomáháme a podporujeme se.

Co vám soutěž dala?

Dala mi hlavně zážitky a možnost poznat řadu skvělých lidí. Když jsem přihlášku odeslala cestou ve vlaku z Brna do Prahy, tak by mě vůbec nenapadlo, že budu vybrána mezi semifinalistky. Byl pro nás připravený úžasný dvoudenní program. První den to byl dopolední workshop a druhý den nás čekalo profesionální focení se vším všudy.

Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Díky hlasům veřejnosti jsem postoupila i do finále, kterému předcházela skvělá společná snídaně, líčení, česání, čas strávený s holkama ze všech kategorií a samotný finálový večer. Nejvíc si cením možnosti poznat díky účasti v soutěži tolik skvělých lidí. S několika z nich jsem do současné doby v kontaktu a vím, že nebýt Restartu, tak se nikdy nepotkáme.

Co byste poradila všem, kteří by se třeba chtěli přihlásit, ale váhají?

Poradila bych jim, ať ani chvíli neváhají. Jak se říká, kdo neriskuje, nic nezíská. Hlavně nemají co ztratit, ale mohou jenom získat. A kdoví, třeba si tyhle řádky zrovna čte budoucí vítěz dalšího ročníku Restartu s Dietou. (smích)



Kamila Ščuriková, absolutní vítězka Restartu 2019 Autor: Redakce Dieta

Baví vás zdravě vařit a svoje výtvory fotíte na Instagram? Udělali jste si trenérský kurz a máte svoje lekce? Měli jste 100 kg a podařilo se vám zhubnout? Jste to právě vy, kteří můžete ukázat, že zdravý životní styl je fajn. Pojďte se s námi podělit o vaše tipy, o vaši cestu, o vaši životní změnu.

Hledáme vás, kteří jste změnili svůj život a chcete motivovat i ostatní.

Soutěžíme o titul RESTART ROKU!

Máte svůj blog, webové stránky nebo se zdravým životním stylem zabýváte na sociálních sítích? Nebo znáte někoho takového, o kom by měli naši čtenáři vědět? Hledáme všechny, kteří mohou nabídnout svůj příběh o změně vlastního života, o sportu, jídle či proměně.

Přihlásit sebe nebo své tipy můžete od 2.1. do 30.1. 2020 nebo na www.restart.cz. Více informací najdete zde.

Pojďme ukázat, že zdravý životní styl nemusí být o tvrdé dřině a odříkání, ale že nás může bavit, že ho můžeme žít a že je fajn cítit se dobře. A své favority v těchto oblastech nominuje i redakce Diety.

Vyhlašujeme tyto kategorie:

FIT – RESTART

- dříve vás sport nebavil a nyní si život bez něj nedovedete představit? Začali jste běhat, udělali si trenérský kurz, založili cvičební skupinu, točíte cvičební videa? Pojďme ukázat, že pohyb je fajn.

FOOD – RESTART

- baví vás zdravé jídlo, zkoumání nových ingrediencí a kombinací, jste vegan, milovník raw, cukrfree, bezlepku apod.? Chcete svými recepty a vášní pro zdravé jídlo inspirovat ostatní?

PROMĚNA – RESTART

- podařilo se vám zhubnout? Cítíte se dobře? Ukažte ostatním, že když se chce, tak to jde. Ať už s pomocí odborníka či sami. Ukažte, jak jste to dokázali vy.

Každá kategorie bude mít svého patrona z řad VIP osobností.

Z nominací čtenářek či samotných přihlášek bude porotou složenou z redakce a odborníků vybráno 5 SEMIFINALISTŮ každé kategorie. Z nich budou následně čtenáři v časopise i na webu hlasovat a volit 3 FINALISTY, kteří postoupí do velkého finále.

O konečných vítězích rozhodne porota z řad VIP osobností spojených s časopisem.

Projekt vyvrcholí společným odpolednem a vyhlášením vítěze Restart roku 2020.

Na vítěze čeká luxusní pobyt v italských Dolomitech.