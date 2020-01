Kapela Mandrage končí, frontmana Starého na posledním koncertě nahradí jiní zpěváci

Smutnou zprávou zaskočila své fanoušky skupina Mandrage, když ohlásila pauzu, před níž ještě odehraje poslední turné. Nakonec je ale všechno jinak a kapela vystoupí pouze v sobotu 1. února v pražském Fóru Karlín. Poslední koncert kapely se odehraje bez frontmana Víti Starého.

Mandrage už před Vánoci prozradili, že se Starý potýká se závažnými problémy a bude potřebovat odbornou pomoc. Přesto věřili, že se jim podaří uskutečnit ještě celé rozlučkové turné s názvem Dlouhej únor.

„Rozhodli jsme se, že turné Dlouhej únor bude naším posledním. Alespoň na nějakou dobu. Náš zpěvák Víťa teď prochází těžším obdobím a bude potřebovat nějaký čas a pomoc, aby ho zvládl. Jako kapela tak v tuto chvíli nejsme schopni nikomu nic slíbit. Můžeme však slíbit Víťovi, že ho neopustíme a uděláme vše pro to, aby mu bylo lépe. Protože kapelní život zdravé životosprávě dvakrát neprospívá, rozhodli jsme se s koncem února pozastavit činnost kapely Mandrage do té doby, než se dá Víťa zase do kupy a od března dál neplánujeme žádné další koncerty,“ stálo v předvánočním prohlášení.

Ačkoliv členové Mandrage nabídli svému frontmanovi pomoc, museli nakonec ze svých plánů ustoupit. „Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládnem a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly za své. Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal dokupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ říkají Mandrage.

Jelikož ale kapela nechce odejít ze scény úplně bez rozloučení, rozhodli se odehrát alespoň slíbený pražský koncert 1. Února ve Fóru Karlín. Zpěváka Víťu Starého na jeho postu nahradí muzikanti ze spřátelených kapel. „Voláme našim kamarádům, zpěvákům, producentům, všem, které máme rádi a zveme je, aby nám pomohli pochovat naši kapelu. Ukazuje se, že máme kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří nás přijdou podpořit, řada z nich i přes své původní sobotní plány, a kteří se uvolili takhle narychlo naučit naše písničky. Zahrajem si spolu naposled, i když ne v sestavě, v kterou jsme do poslední chvíle doufali,“ dodala kapela.

Poslechněte si píseň Apolinář, která je osobní zpovědí zpěváka Víti Starého: