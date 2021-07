Karel Gott by slavil 82: Jako dítě miloval hroby, znal se s Lennonem i Douglasem

14. červenec 1939 byl významný nejen pro manžele Karla a Marii Gottovy, ale i pro Českou republiku. Ten den se totiž v plzeňské porodnici narodil Karel Gott , mnohonásobný Zlatý slavík a národní umělec. Svůj talent projevoval malý Karel už od dětství, pochopení pro něj měla ale pouze jeho maminka, která ho podporovala jak ve zpěvu, tak i v malování. Otec Karel ale chtěl, aby se syn věnoval něčemu smysluplnějšímu, a tak se Karel vyučil elektromontérem pro montáž a provoz průmyslového zařízení. Přesto se pokusil i o přijímací zkoušky na pražskou UMPRUM, přijat ale nebyl. V roce 1957 začal pracovat jako elektrotechnik ve zkušebně elektrických točivých strojů v ČKD Stanligrad, už o rok později se ale zúčastnil soutěže Hledáme nové talenty, která mu vynesla pravidelné účinkování s Orchestrem Karla Krautgartnera. A čím byl jako dítě Karel Gott krom zpěvu a malování výjimečný? Sám Mistr prozradil, že miloval hroby! Prý se do nich rád upřeně díval.

O dva roky později pak Karel Gott získal první zlatou desku a dveře se mu začaly otvírat i v zahraničí. Těsně před vpádem ruských vojsk do České republiky v roce 1968 se dokonce dostal na půl roku do Las Vegas, kde zpíval v hotelu. Jakožto „národní poklad“ měl za totality Karel Gott jisté výhody, a tak dokonce mohl v roce 1971 komunikovat s Johnem Lennonem a Yoko Ono a domlouvat se na případných koncertech v Praze, ke kterým však bohužel nikdy nedošlo.

Osudové ženy Zlatého slavíka

Dlouhá desetiletí si Karel Gott zakládal na pověsti „šviháka lázeňského“ a svobodného mládence. Poprvé se oženil až v osmašedesáti letech! Bezdětný ale do té doby nebyl. V sedmdesátých letech prožil pouze jednu divokou noc s tanečnicí Antonií Zacpalovou, z níž vzešla dcera Dominika. O čtrnáct let později podobná situace nastala s fanynkou Ivetou Kolářovou, jež mu porodila dceru Lucii. Ani s jednou z nich se ale Mistr neoženil. K Oltáři ho dostala až jeho současná manželka Ivana, a to až v době, kdy byly jejich starší dceři Charlottě dva roky. Předtím ale Gott stihl randit ještě například s Martinou Formanovou nebo s Marikou Sörösovou, která mu údajně ze života udělala pořádné peklo a ze vztahu vytřískala nejen auto a šperky, ale i vilu v Karlíku.