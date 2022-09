Karel III.: Těžké dětství, nešťastná láska i sukničkářství. Čím si prošel nový král?

S mladšími bratry princem Andrewem a princem Edwardem je od sebe dělily výrazné věkové rozdíly, které způsobily, že k nim Karel nikdy neměl příliš blízko. Princ Andrew je totiž o dvanáct let mladší a princ Edward dokonce o šestnáct let mladší než Karel. Není divu, že si spolu v dětství princové příliš nehráli ani nerozuměli. Jediná princezna Anna chápala nelehký úděl prince Charlese jakožto budoucího následníka trůnu s obrovským množstvím zákazů a povinností.

Útěchu hledal u žen

O Karlovi III. se ví, že se v mládí jakožto budoucí král těšil oblibě mnoha žen. Protože následník trůnu ale zároveň dobře věděl, co se od něj očekává, přistoupil na to, že se ožení. Nemohl si ovšem vzít Camillu Parker Bowles, do které byl už tehdy zamilovaný, protože to se nelíbilo jeho matce, královně Alžbětě II. Královská rodina ji nepovažovala za hodnou toho zplodit královské potomky. Volba tedy připadla na ženu s neposkvrněnou pověstí z dobře situované rodiny Dianu Spencer. Svatba se konala relativně krátce po jejich seznámení a nešlo rozhodně o šťastný krok.

Jednalo se spíše o sňatek z rozumu než o vzplanutí vzájemných citů. Ví se také, že oba byli ve svazku nešťastní, proto jak Charles, tak i princezna Diana měli poměry mimo své manželství. Protože byl jejich vztah plný trápení, dospěl i přes nesouhlas královské rodiny v roce 1996 k rozvodu. Svobodu si ale princezna Diana bohužel užila pouze jeden rok, protože 31. srpna 1997 tragicky zahynula při autonehodě.