KARIN (43): Z přítele se stává ezomuž, o všem v jeho životě rozhodují karty

Každé důležitější rozhodnutí v životě Karinina přítele Vlastimila nečiní on sám, ale hvězdy a karty. Vlasta se v ezoterice našel až v posledních letech, Karin to však silně nevyhovuje.

Začalo to nevinně, oba máme rádi astrologii (kdo alespoň trochu ne?), avšak přítel, když se do něčeho zakousne, jde vždy na dřeň – doslova a do písmene až k morku kostí. Má to tak už několik let s dálkovým plaváním a otužováním a také v práci, kde je ve svém oboru vzhledem k absolutní preciznosti a poctivosti vyhledávaný.

Bohužel se nyní chystá, že svou práci pověsí na hřebík a začne se naplno věnovat astrologii a dalším podobným „disciplínám“ na hlavní pracovní úvazek. Pár stálých klientů už má. Dokonce mu prý nevadí, že mu přechodně, avšak výrazně klesnou příjmy. K životu údajně příliš nepotřebuje, alimenty už neplatí a má i něco našetřeno. Navíc mu karty a hvězdy řekly, že po nějakém čase opět vydělávat začne.

Upřesním, že přítelovi bylo letos padesát let a žije ve vlastní garsonce. Do důchodu má tedy daleko a hypotéku, i když velmi rozumnou, ještě zdaleka splacenou nemá. Já žiji se synem a dcerou.

Dcera má docela divokou pubertu a aktuálně s přítelem nevychází (dřív ho milovala), společné soužití tedy ještě nějaký pátek neplánujeme. Ale býváme spolu, jak jen to jde, hlavně o víkendech, kdy jsou děti často u otce. Pomáháme si, hodně si povídáme a myslím, že se máme moc rádi.

Změn v přítelově životě se ale obávám. Nejde mi jen o práci a hmotné zajištění, ale prakticky o každou situaci v obyčejném životě. Přítel se totiž, alespoň mi to tak přijde, přestal rozhodovat zdravým rozumem, logicky a předvídavě. Namísto logiky se nyní řídí hvězdami, kartami a intuicí!

Prakticky každé trochu důležitější rozhodnutí, a to včetně toho, kdy jet na dovolenou, kdy jít na úřad a kdy se objednat například k zubaři, konzultuje s jakýmisi vyššími entitami. Musím přiznat, že zpočátku, když si Vlasta dělal různé kurzy, jsem se zájmem poslouchala různé ezoterické zajímavosti, postřehy i zkušenosti a také zkoušela některé věci a techniky s ním. Tajemno mě zajímá, ale čeho je moc, toho je příliš!

Nechci, aby můj život řídily jakési síly shůry. Klidně ať mi občas poradí, ale je mi proti srsti být jakousi loutkou, kterou se v mých očích nyní stal můj přítel. Netuším sice, kdo „tahá za provázky“, ale ať je to, kdo je to, hrozně mě štve! Zrovna včera jsem se opět vytočila a ony pomyslné provázky i toho, kdo je vodí, bych s chutí rozcupovala na nitky!

„Vlastíku, děti budou poslední prodloužený víkend v září na Moravě, jsou to čtyři dny, nevyrazíme někam také? Společnou dovolenou jsme neměli, pojeďme někam do přírody...“ nadhodila jsem nad kávou a polovinou bábovky, kterou jsem v neděli navečer donesla příteli.

„To zní zajímavě!“ řekl přítel a automaticky sáhnul po balíčku tarotových karet, který má spolu s několika polodrahokamy a dalšími kartami stále na stole. Po chvíli míchání karty vyložil a nadechl se. V té chvíli to ve mě již řádně bublalo.

Když mi pak vyrovnaně a klidně sdělil, že si myslí, že na výletování není úplně vhodný čas a že bychom měli spíše pracovat na sobě, málem jsem „vybublala“. Nicméně ovládla jsem se, v duchu napočítala do pěti a příteli sdělila, že bychom na sobě mohli klidně pracovat v zeleném lůnu matky přírody v nějakém hezkém penzionu v Jizerských či v Lužických horách, kam to nemáme daleko.

Vlasta hleděl na karty, prohraboval se fousy na bradě a očividně přemýšlel, jak to karty myslely. Pak sáhl ještě po dalším baličku karet, který měl v šuplíku ve stole, tarot to nebyl, ten bezpečně poznám. Tentokrát si vybral jen jednu kartu.

„Karin, fakt to nepůjde, hádali bychom se, bude lepší, když se každý ponoříme do sebe, do svých úkolů, ať půjde o duševní úkoly anebo fyzické. Klidně tě odvezu na zahradu, dlouho jsi tam nebyla,“ dověděla jsem se.

Vlasta měl pravdu, na své milované zahrádce jsem tři týdny nebyla, zasloužila by si mou péči, jenže já chtěla být s přítelem! Už jsem se naučila zaplať bůh jednat přímo, a tak jsem Vlastovi řekla, co cítím. Můj milý mě pohladil po vlasech, dal mi pusu a řekl: „Věř kartám, Karin, karty nelžou!“ Tehdy poprvé jsem od přítele odešla s prásknutím dveřmi.

Smířili jsme se rychle, Vlasta je hodný, nedělá mu problém odpouštět a nemá potřebu se stále dokola dohadovat o tom, co bylo. V tom se shodneme. Jenže nic to nezmění na tom, že mi podobné situace pijí krev. Jednoduše nechci, aby můj vztah řídily karty a hvězdy, ale já a mí blízcí. Nicméně se obávám, že pokud budu chtít zůstat s přítelem, nemám na vybranou.