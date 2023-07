KARLA (46): Jsem závislá na letních láskách, vyhledávám je každý rok

Před několika lety jsem se rozvedla a rozhodla se, že už nechci budovat nový trvalý vztah. Třebaže rozvod proběhl slušně a v klidu (hlavně proto, že jsme neměli děti), zjistila jsem, že mi vyhovuje žití bez stálého partnera.

Finančně jsem zajištěná, na svůj věk vypadám dobře, a přesto jsem odmítala slušně míněná doporučení kamarádek a přátel, abych si někoho našla a nezůstávala sama. Málokdo chápe, že mi single žití vyhovuje, takže byly snahy mě i nenápadně seznámit s možnými nápadníky.

Místo různých doporučených schůzek a vyhledávání známostí vyrážím každé léto na dovolenou za trochou exotiky, a jak jsem zjistila, poslední dobou hlavně za dobrodružstvím letních lásek. Už při zařizování dovolené se na novou dovolenkovou známost těším, je to vztah nezávazný a mohu si vlastně vybrat podle svého gusta sexuálního partnera na dobu pobytu. Žádné všední starosti, žádné omezování a dohled, prostě svoboda, jak má být, a s příjemným partnerem.

Pravidelně se seznamuji s mužem, který je také sám na dovolené, bývá mnohdy i mladší než já, tím víc má elánu a chuti něco podnikat. Sedět s nějakým postarším páprdou celé dny pod slunečníkem u bazénu nebo u hotelového baru, to by mě omrzelo hodně brzy. Moje letní lásky mě učí surfovat, řídit vodní skútr, s někým zase podnikám zajímavé výlety nebo plavby, a jako bonus k tomu je sex bez závazků.

Jen jednou jsem se do své letní lásky trochu zapletla. Seznámila jsem se v Tunisu s místním mužem o dobrých patnáct let mladším. Pracoval v hotelovém resortu a padl mi do oka hned první den – vysoký, pohledný a galantní k ženám. Buď si všiml mého neskrývaného zájmu, nebo jsem se mu opravdu líbila, a během prvního oběda jsme se domluvili na večerní schůzce.

Vyprávěl mi o tom, že studuje a v hotelu si přivydělává, aby trochu odlehčil mamince, která se ještě sama stará o jeho tři mladší sourozence. Po několika dnech mi navrhl, jestli bych se nechtěla podívat, kde a jak žije – že má volný den a chce se podívat domů. Kývla jsem na nabídku, byla jsem zvědavá, jak se žije mimo rekreační zónu v normální rodině.

Jeli jsme hotelovým taxíkem dobrých padesát kilometrů, tam končila silnice, pak se muselo ještě víc než hodinu pěšky polní cestou do jakési vesničky. Maminka bydlela v malém domku na kraji vesnice, s ní ještě její sestra a tři mladší sestry mého společníka. Rodina zřejmě žila dost chudobně, a tak jsem po návratu do hotelu navrhla, že bych ráda děvčatům koupila nějaké dárky a donesli bychom je k nim.

Když mi končila dovolená, po vášnivém rozloučení jsem slíbila, že na podzim znovu přijedu. Koncem září jsem tedy letěla znovu do Tunisu s vidinou příjemných dnů a nocí. Vezla jsem víc zavazadel než obvykle, nakoupila jsem totiž dárky nejen pro mladší sourozence, ale i pro maminku a tetu. Asi to byla chyba, že jsem dala najevo určitou solventnost, a přivodila si tak nepříjemné probuzení z letního okouzlení.

Rodina se pochopitelně radovala, můj letní milenec také, ale hovory s ním se stále víc stáčely k tomu, že by se rád se mnou oženil a odstěhoval se do Evropy. Došlo mi, že v té nabídce sňatku rozhodně nebude nehynoucí láska, ale využití příležitosti k lepšímu životnímu standardu pro celou rodinu, kterou bych mohla podporovat.

Dovolenou jsem ukončila předčasně s výmluvou na svoji rodinu a po plačtivých scénách jsem letěla domů. Jak jsem si oddychla, když se letadlo odlepilo od země! Od té doby jsem v Tunisu byla na jiných místech a seznamuji se na dovolených raději s pány bližšími věkem. Prostě na své letní lásky i přes jednu nepříjemnou zkušenost nedám dopustit.