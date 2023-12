KARLA (49): Plánoval rozchod, ale když jsem dědila, požádal mě o ruku

Ještě na začátku léta to vypadalo, že se náš vztah ocitl v cílové rovince nepříliš vydařeného závodu. Neklapalo nám to už přes rok. Přestali jsme mluvit o společné budoucnosti, přestali jsme plánovat sestěhování, ubývalo víkendů, které jsme v začátcích vztahu trávili výhradně spolu. V té době jsem se pak od kamaráda přítele dověděla, že má Richard už napsaný i „rozchodový email“, který zatím neměl odvahu odeslat. Ten kamarád byl opilý – ztratil tedy zábrany – avšak jeho vyprávění bylo velmi detailní a věrohodné!

Když jsem pak konfrontovala přítele, začal onen známý Ríši tvrdit, že si vše v opilosti vybájil, což přítel samozřejmě horlivě potvrzoval. Nevěřila jsem a stále příliš nevěřím ani jednomu. Přesně týden po této nepříjemné události mi tragicky zemřel otec. Neměli jsme moc pěkné vztahy, otec byl podivín a samotář, ale byla jsem jeho jediná dcera, a po tátovi jsem zdědila docela velký majetek. O nemovitostech – velkém bytu v centru města a chatě – jsem věděla, ale o miliónových úsporách a vzácných sbírkách notových partitur nikoliv. Rázem se ze mě tedy stala velmi dobře zajištěná žena, což byla velká změna!

Prožila jsem si svoje

Jsem mnoho let rozvedená a vždy jsme se synem, který byl po dětské mozkové obrně fyzicky částečně hendikepovaný, žili docela skromně. Splácela jsem hypotéku a hodně jsem podporovala syna v jeho zájmech a později i na vysoké škole. Syn byl velmi chytrý, ale díky fyzickým omezením neměl některé věci lehké. Když se potom naskytla jedinečná možnost studovat na prestižní univerzitě v zahraničí, vzali jsme si dokonce půjčku. Nyní jsem nesmírně pyšná na to, kam až to ve své profesi dotáhl. Navíc je šťastně ženatý, díky vzdělání v netradičním oboru velmi dobře vydělává, daří se mu zkrátka dobře a je zcela samostatný – a to byl můj velký cíl! I proto jsem si nikdy nestěžovala, že mám dvě práce, věděla jsem, proč to dělám!

Nečekaná žádost o ruku

Jenže najednou bylo vše jinak; měla jsem peníze, mohla doplatit hypotéku, cestovat, odpočívat a nemít strach, co se stane, když onemocním. No a přesně v té době se můj přítel začal chovat jinak, ale to mi došlo až nyní, kdy mě dost nečekaně požádal o ruku. Vůbec jsem si nedala vše do souvislostí, řešila jsem dědictví, rekonstrukci tatínkova „vybydleného“ bytu, stěhování obrovského množství nashromážděných věcí a vše, co s tím souvisí. Přítel mi tehdy velmi pomáhal, i když to předtím nikdy nedělal. Byl mi velkou oporou, náš vztah opět ožil. Dřív jsem vždy pomáhala spíše já jemu – občas navařila, čas od času pořádně uklidila, chodila za jeho nemocnou maminkou do LDN a podobně.

Najednou bylo vše jinak, což mi bylo pochopitelně velmi příjemné. Asi jsem v určitém směru hodně naivní, prostoduchý a od přírody hodně důvěřivý člověk, naprosto mě nenapadlo to, co napadlo mnohé mé přátele; tedy že by ona změna mohla mít něco společného s dědictvím!

Na podzim jsem pak přítele pozvala na Bali, vše jsem platila, oba jsme si dovolenou nesmírně užili. Richard mě pak poslední večer, při západu slunce a s celou romantickou parádou, požádal o ruku. Bylo to jak z nějakého červeného románu, cestou na pláž utrhl z kvetoucího keře větvičku, poklekl, vytáhl krabičku s prstýnkem… Stála jsem jako opařená a nevěděla, co říct. Naprosto mě nenapadlo, že bych se ještě někdy vdala. „Ríšo, mám tě moc ráda, ale dej mi ještě čas, byl to hodně bouřlivý rok, počkejme s rozhodnutím až skončí.“ vyhrkla jsem a nyní si k této intuitivní a tehdy trochu zbrklé odpovědi gratuluji.

Co dál?

Začala jsem totiž nad naším vztahem a jeho historií přemýšlet. Svatbu beru velmi vážně, uvědomuji si, že je to jeden z nejodvážnějších kroků v životě. A jelikož konec roku svádí k bilancování, probírám se vším, co se tento rok událo a víc a víc mám pocit, že přítel mě má sice rád a v mnoha věcech si vyhovíme a rozumíme, ale zároveň vnímám i to, jak se změnilo jeho chování po tom, co jsem dědila. Nezmění se jeho přístup ke mně i tehdy, až budu „pod čepcem“? Nerada bych se ve svých téměř padesáti znovu spálila.