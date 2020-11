Karolína si vzala spolužáka z vysoké školy. Pár let už spolu žijí, ale od té doby, co se mu přehoupla třicítka, začal vysedávat po hospodách.

Studentská láska

Jirku jsem potkala na vysoké, měli jsme společné kamarády a brzy se z toho vyvinulo něco víc. Láska nám vydržela i po studiích – tři roky nato jsme se vzali a společně si pořídili malý domek.

Hned po svatbě jsme plánovali i děti, ale Jirka začal najednou téma stáčet jiným směrem. Už je to pět let, co jsme manželé a miminko ještě nemáme. Vlastně by byl spíš zázrak, kdybych otěhotněla, protože nemáme ani sex. Místo toho jde manžel každý večer na pivo.

Když se nad tím zamyslím, vlastně Jirku skoro nepoznávám. Na škole to byl aktivní kluk a velký sportovec, ale od té doby, co nastoupil do práce, postupně od svých aktivit upouštěl, až mu zbylo jen koukání na fotbal s kamarády. Teď to došlo tak daleko, že na pivo jde každý večer.

Snažila jsem se s ním o tom mluvit, hlavně kvůli tomu, že jsme už dávno plánovali rodinu. Jak bych mohla mít dítě s někým, kdo téměř není doma, protože vysedává denně po hospodách? Ale Jirka mi tvrdí, že je to normální. Vždyť tam nesedí sám, ale s kamarády. Nevím, co na to říkají jejich manželky, ale pochybuju, že jim to nevadí.

Po pravdě si nevím rady, jak si se situací poradit. Mluvila jsem o tom se svojí matkou a ta mě přesvědčuje, že se s tím musím smířit. Táta taky chodil každý večer na pivo. Já jsem si ale myslela, že takhle moderní chlapi už dávno nefungují. Jako malá si pamatuju, že jsem tátu během týdne skoro nevídala, protože hned po práci vyrážel za kamarády.

Takový model rodiny se mi ale nelíbí. Chci, aby byl Jirka aspoň občas doma a pomohl mi s domácností a snad v budoucnu i s miminkem. Teď ale pochybuju, jestli s ním dítě vůbec chci. Taky si říkám, jestli nemá problémy s alkoholem.

Když výjimečně nepotká kamarády v hospodě, musí si dát pivo doma. Nikdy se vyloženě neopije, ale ani nezůstává u jednoho piva. Snažila jsem se o tom s ním mluvit a prosila ho, aby chození na pivo aspoň trochu omezil.

Jirku ale moje výčitky vždy jen naštvou, práskne dveřmi a je pryč. Prý je to normální a co bych ještě chtěla – máme hezký dům, vydělává dost peněz, a tak má právo trávit si čas po svém. Já si ale myslím, že by manžel měl plnit i jiné role, než jen nosit domů peníze.

Pořád ještě doufám, že je to jen nějaké přechodné období. Když na jaře zavřeli hospody kvůli koronaviru, byl Jirka první dny mrzutý, ale pak začal doma posilovat a omezil i pití.

Po otevření hospod ale všechno sklouzlo do starých kolejí. Teď se hospody zavřely znovu, tak doufám, že se situace trochu zlepší a promluvíme si konečně znovu i o miminku.