Karolína manželství odsuzovala a její partner Aleš s ní souhlasil. Jakmile se jim ale narodila dcera, Karolínin názor se změnil. Touží po tom, aby se vzali a byli rodina se vším všudy. S Alešem však o tom nedokáže mluvit. Kolikrát si už myslela, že ji právě teď čeká žádost o ruku, ale mýlila se. Co když ovšem Aleš svatbu vůbec nechce?

Oddací list pro mě nebyl nikdy důležitý

Na manželství jsem nikdy moc nevěřila. Mám dva starší sourozence a oba jsou rozvedení. Samozřejmě znám několik párů, kterým to vyšlo, ale já jsem v životě spíše pesimistka.

Už když jsem s Alešem chodila, několikrát jsme téma svatby řešili. Oba jsme v tom měli jasno a po oddacím listu ani jeden z nás netoužil. Pak přišlo společné bydlení, těhotenství a dítě. Náš život na psí knížku mi dřív vyhovoval. Nyní jsou Bětušce tři roky a názor na svatbu a rodinu s jedním příjmením se u mě naprosto změnil.

Můj názor změnilo až narození dcery

Strašně mě štve, že má Bětuška jiné příjmení než já. Bylo samozřejmostí, že se bude jmenovat po Alešovi, a já jsem s tím souhlasila. Dokud nechodila do školky a náš život na hromádce nebyl tak moc vidět, byla jsem spokojená. Nyní mě to ale už nějakou dobu trápí a vdávat bych se chtěla. Mám pocit, že teprve až po svatbě budeme tou pravou rodinou.

Začala jsem Alešovi vysílat nějaké signály, které by ho mohly nakopnout k tomu, aby mě zkusil požádat o ruku. Nechci si o svatbu říct na rovinu a bez okolků. Chtěla bych, aby si mě Aleš přece jenom vzal proto, protože chce, a ne proto, že musí. Potřebuji ho jenom trošku posunout a nenápadně mu naznačit, že už nejsem proti svatbě a byla bych za ni ráda.

Několikrát jsem si už myslela, že je konečně ta chvíle, kdy to pochopil a dá mi zásnubní prstýnek. Doufala jsem, že poznám, že mě chce požádat o ruku, a snažila jsem se na to připravit. Vždy to ale dopadlo jinak a nikdy z toho zasnoubení nebylo.

Čekám na žádost o ruku a chci, aby si mě vzal

Vůbec nevím, jak mám poznat, že mě chce Aleš požádat o ruku. Poprvé mě úplně nečekaně pozval na večeři do nové restaurace v našem městě. Sám zařídil hlídání Bětušky a objednal nám stůl. Říkala jsem si, to je jasné, dnes mě chce požádat o ruku. On ale chtěl jenom ochutnat jídlo v nové restauraci.

Další zklamání bylo na moje narozeniny. Dělal strašné tajnosti s dárkem. Pořád mi říkal, že to bude pecka a určitě z toho budu naměkko. A taky, že jsem byla.

Místo žádosti o ruku koupil nám i Bětušce prodloužený víkend na jižní Moravě. Bylo to super a moc jsme si to užili. V koutku duše jsem si myslela, že mě o ruku požádá ještě třeba na této dovolené, ale zase nic.

Naposledy to bylo, když mě vzal na místo, kde jsme se poprvé políbili. Říkala jsem si, že je to konečně tady. Dnes poznám a vím, že mě chce požádat o ruku. Bohužel se z toho vyklubalo jenom hezké rande, které jsem svým zklamáním trochu pokazila.

Chovám se hloupě. Nechci ho ale do svatby nutit

Připadám si už jako hysterická a bláznivá ženská. Pořád si něco maluju a čekám asi na něco, co ani nepřijde, pokud si o to sama neřeknu. Vím, že jsem vždy byla proti svatbě a o nějakou žádost o ruku jsem nestála. Člověk se ale mění a vyvíjí. Prostě jsem změnila názor. A štve mě, že to Aleš nedovede pochopit. Už nevím, jak víc mu to mám naznačit.

Napadá mě, že to možná tuší a chápe mě, ale nechce se oženit. Třeba mu to takto vyhovuje a nemá zájem se se mnou pouštět do manželství. Jak to ale poznám? Jak poznám, jestli o svatbě přemýšlí, nebo to úplně zavrhuje? Z jeho reakcí na moje signály to, jak se zdá, nevyčtu.

Nedokážu s ním žádost o ruku probrat

Nikdy jsme mezi sebou s Alešem neměli tajnosti a vždy jsme si všechno řekli na rovinu. O to víc mě teď překvapuje, jak jsem uzavřená a nechci si s ním o tom upřímně promluvit.

Asi se za to trochu stydím. Stydím se, jak jsem byla ke svatbám radikální a nyní se můj názor změnil a chci si Aleše vzít. Není to jenom kvůli společnému jménu, ale je to vnitřní pocit, který chci ukojit. Přeji si, abychom byli jako rodina kompletní a všem bylo jasné, kdo jsme a kde se nacházíme.