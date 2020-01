KAROLÍNA (43): Táta mámu vyhrál v kartách, celý život mi byli příkladem

Někdy jsou cesty, které vedou k velké lásce a šťastnému vztahu, opravdu zvláštní, až kuriózní. I když by se mohlo zdát, že vyhrát manželku v kartách je nesmysl, Karolína na lásku svých rodičů nedá dopustit.

Tenhle příběh se opravdu stal. Moje maminka pochází z malé vesnice ve středních Čechách. Před skoro padesáti lety se vdala a žila s mužem, který byl nezodpovědný opilec a hráč.

V hospodě nechal prakticky všechny peníze, které vydělal, a že by se k mámě choval jako gentleman, to se opravdu říct nedá. Maminka byla vyhlášená krasavice. Bůhví, co ji vedlo k tomu, že se vdala zrovna za tohohle pána.

Prý to ale bylo hlavně proto, že kdo v té době nebyl ve dvaceti v chomoutu, byl „divný“. A tak si máma vzala prvního kluka, kterého potkala na tancovačce.

Máma měla spoustu obdivovatelů. Říká se, že do ní byla zamilovaná půlka vsi. Jen její manžel měl oči spíš pro pivo a mariášky. V hospodě byl prakticky každý den, domů chodil ve stavu, o kterém máma ani nechtěla mluvit, a utrácel spoustu peněz.

Jenže mu brzy začaly docházet. Nakonec došlo k naprosto neuvěřitelné situaci. Mámin manžel Josef hrál v hospodě karty a pak už neměl o co. A tak jeden z jeho spoluhráčů – prý žertem – navrhl, aby dal do banku naši mámu. Pepa souhlasil. Maminku samozřejmě prohrál…

Josef si myslel, že se to všechno nějak urovná, na jeho blbý nápad se zapomene a pojede se dál. Jenže jeho spoluhráč Karel, který mámu v kartách „vyhrál“, byl neoblomný. Trval na tom, že rovnou z hospody jdou mámě říct, že právě změnila „majitele“.

Pepa tehdy velice nerad souhlasil a byl si naprosto jistý tím, že máma udělá strašnou scénu. Nakonec byl ale hodně překvapený.

Když mamince oznámili, k čemu nad kartami v hospodě došlo, beze slova se sebrala, vzala kufr, zabalila si do něj nejnutnější věci a Josefovi suše oznámila, že když je takový blbec, že ho napadne dát ji všanc v kartách, už s ním nebude ani minutu.

S Karlem tehdy opravdu odešla. Původně prý Pepu chtěla jen potrestat a vystrašit, ale všechno se nakonec vyvinulo úplně jinak. Máma se do Karla, kterému se prý vždycky líbila, zamilovala.

S Josefem se rozvedla, Karla si vzala. Za rok jsem se narodila já a za další dva roky můj brácha. Naši jsou spolu celý život, spokojení, šťastní a karty se u nás nikdy nehrají. I díky nim a jejich vzoru je šťastné i moje manželství a doufám, že stejně to budou jednou mít také naše dvě dcery.