Kate a William slaví 10. výročí svatby: Nejkrásnější fotky královského páru

Dnes 29. dubna 2021 je to přesně deset let, co si své ano řekli britský princ William a vévodkyně Kate. Následník trůnu potkal svoji vyvolenou Kate Middleton na Univerzitě St Andrews ve Skotsku a dokázal, že láska hory přenáší, protože si ji vzal i bez ohledu na její „neurozený“ stav. Dnes mají tři děti a stále spokojené manželství. Podívejte se na jejich nejhezčí fotky a připomeňte si zajímavosti ze svatby! Tu najdete také na videu v úvodu článku.