KATEŘINA (35): Trapas ve vlaku mi přihrál lásku. Teď mám doma průvodčího a nelituji toho!

Když se to má stát, pak se to stane a nezáleží na tom kde. Láska totiž číhá na každém rohu. Kateřinu potkala přímo ve vlaku, když už ani nedoufala, že na toho pravého narazí.

Kvůli práci jsem před pár lety denně dojížděla z Olomouce do Prostějova, což znamenalo jediné: únavné a mnohdy nekonečné cestování vlakem, ze kterého jsem byla prakticky neustále vyčerpaná. Kdo to zažil, dá mi jistě za pravdu, že dlouhodobě se tohle zvládat nedá, člověk pak totiž nemá absolutně čas ani chuť na nějaký ten osobní život a mně bylo tehdy třicet a byla jsem bez partnera.

Jelikož jsem si jako mladá dala za cíl potkat maximálně do pětatřiceti toho pravého a pořídit si dítě, měla jsem celkem co dělat, abych to kvůli nedostatku času vůbec zvládla. Na ty nekonečně dlouhé cesty jsem si tedy do mobilu stáhla seznamku, aspoň mi cesta bude lépe utíkat a třeba budu mít taky štěstí jako kamarádka Maruška, která si tam našla svého teď už manžela Marka. Takže zábavu do vlaku jsem měla a plán byl jasný, najít posledního solidního muže, který měl taky tu smůlu a skončil stejně jako já na seznamce. A až ho objevím, vezmu si kvůli tomu rande klidně i dovolenou.

A tak jsem jezdila po displeji doprava či doleva podle toho, zda se mi daný pán líbil, nebo ne. Až mě jednoho slunného dne z honu za manželem vyrušil průvodčí: „Ukažte mi jízdenku, prosím.“ Jenže já byla tak zabraná do práce, že jsem pánovi ukázala displej s otevřenou seznamkou.

„Tohohle bych nebral, máte rozhodně na víc, ale teď mi ukažte ten jízdní doklad, prosím,“ mrkl na mě šibalsky. Celá jsem zrudla jako rajče a rychle našla jízdenku. „Jen ať už zmizí, taková ostuda,“ přála jsem si na místě se propadnout, ale pán od drah se pobaveně usmíval dál. Asi měl z mojí tělesné reakce radost, ale pak naštěstí odešel dál do vlaku.

Když jsme dorazili do Olomouce a já se chystala vystoupit, stál tam on, průvodčí, a mířil si to ke mně. „Vím, že jste asi spíš na to on-line párování, ale mohl bych vás někdy pozvat na skleničku?“ Šokoval mě svou nabídkou, ale souhlasila jsem.

Jelikož jsme byli oba kvůli práci značně časově omezení a dost času trávili na cestách, domluvili jsme si schůzku v nádražním bufetu. Žádná romantika, ale rozhodnutí to bylo úsporné a vzhledem k výše zmíněnému i opravdu namístě, kdyby se to nepovedlo, nemuseli jsme se kvůli setkání aspoň nikam vláčet, říkala jsem si.

V bufetu to celkem nevábně vonělo, a ač jsem se rozhlížela na všechny strany, průvodčího jsem mezi sedícími nepoznala. A pak se za mými zády ozvalo: Kateřino, jste to vy? Otočila jsem se a málem jsem nemohla uvěřit svým vlastním očím, tohle jsem vážně nečekala.

Toho průvodčího bych v civilu málem ani nepoznala, až teď jsem si ho pořádně prohlédla a došlo mi, že je to celkem urostlý a sexy chlap, navíc s výstavním chrupem, kterým se na mě zeširoka usmíval. Vzpomínám si, že se mi z toho málem podlomila kolena. Dali jsme si guláš a pivo a usadili se k jednomu ze stolů. Jen co jsme se zapovídali, přestala jsem vnímat to omšelé místo i okolní ruch a čas začal plynout tak nějak rychleji.

Najednou bylo osm večer a on musel stihnout vlak, takže jsme se rozloučili a já se vydala na autobus domů. Druhý den mi přišla esemeska, že si už dlouho takhle dobře nepopovídal a že by mě rád zase brzo viděl. O týden později jsme se potkali znovu, tentokrát v nedaleké kavárně. Chvíli na to jsme spolu začali randit.

Když na to teď zpětně vzpomínám, tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, že místo na seznamce potkám svého manžela takhle postaru ve vlaku. Dnes je mi pětatřicet a mám po boku toho nejlepšího chlapa na světě a navíc spolu máme krásného syna. Takže to, co jsem si kdysi předsevzala, jsem nakonec naštěstí i stihla. Láska na vás může skočit takřka kdekoliv, klidně i na vlakovém nádraží. A nám ten náš vlak do stanice Láska naštěstí neujel.