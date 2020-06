KATEŘINA (40): Po nástupu do práce přišel šok, můj šéf býval žena

Kateřina se po mateřské do práce těšila a nový kolektiv si nemohla vynachválit. Pak se o svém šéfovi dozvěděla šokující novinku. Jak se s tím vyrovnala?

Hned po skončení mateřské jsem hledala novou práci. Manžel měl sice skvělé místo, ale já nechtěla zůstat doma a pak, kvůli němu jsme se přestěhovali do Prahy, která nabízela spoustu možností. A tak jsem přijala nabídku práce, která vypadala, že mě bude bavit.

V práci mě okamžitě zaujal nový šéf, bylo mu kolem čtyřiceti. Nezdál se mi ani příliš vysoký, ale měl pěkné zelené oči a líbilo se mi i jeho věčně upravené strniště. „To je teda fešák,“ pomyslela jsem si, když procházel kolem a o něčem zapáleně diskutoval s kolegyní.

Už po prvních dnech v novém zaměstnání jsem byla štěstím bez sebe, že můžu dělat to, co mě baví, a ještě pracuji v klidné a pohodové atmosféře. Moje kolegyně byly moc milé a taky jsem hned zjistila, že ani s naším sympatickým šéfem nebudu mít problém vyjít. Právě naopak, zdál se mi velmi přívětivý.

Asi po dvou týdnech v práci se mi udělalo zle. Vzala jsem si prášek, jenže nevolnost vůbec nepřestávala. Když se mi ještě k tomu po hodině spustila krev z nosu, rozhodla jsem se říct šéfovi, že potřebuji odejít. Cítila jsem se trapně. On ale ochotně svolil, pustil mě domů a vůbec na nic se neptal.

Ještě před odchodem jsem se svěřila kolegyni, jak mě jeho empatie překvapila. Tenkrát mi na to odpověděla: „On nám ženám rozumí, i když máme své dny a je nám zle. Protože si to sám zažil.“ „Prosím?“ zaskočeně jsem se na ni otočila. Vůbec jsem nechápala, o čem to mluví.

„No ano, copak ty nevíš, že byl kdysi ženou? Ještě před šesti lety, kdy jsem sem nastoupila já, tu pracoval jako žena – šéfová. Jmenovala se Daniela, dnes si říká Daniel. Ale už tenkrát připomínala chlapa. Nosila dlouhá trička, byla nakrátko ostříhaná a ani prsa moc neměla. Když jsem přišla po třech letech z mateřské, už byla přeoperovaná – ze ženy na muže.“

To zjištění mě šokovalo. Pěkný chlap, do kterého by se po chvilce zamilovala každá žena, a on skrývá takové tajemství! To by mě teda ani ve snu nenapadlo… Navíc jsem se nikdy předtím s něčím takovým nesetkala.

Od té doby jsem si ho začala všímat víc. A opravdu – měl malé nohy, ženské ruce a chyběl mu ohryzek, typický pro každého muže. Aby mu rostlo tolik chlupů na rukou a vousy, musí doživotně užívat hormonální léky.

Později mi kolegyně převyprávěly celý jeho příběh. Když se rozhodl nechat se v zahraničí přeoperovat, rodiče to nechápali a už ho nechtěli vidět. Jeho sestra s ním pracuje ve firmě a přijala ho takového, jaký je. V práci si našel i lásku, se kterou je dnes už ženatý.

Samozřejmě jí hned na začátku řekl celou pravdu, i tak by se to dříve nebo později dozvěděla od někoho jiného. Lidé o takových věcech rádi klábosí. Vzala si ho a adoptovali dvě děti z dětského domova. Ty mají díky nim lepší život. Možná proto, že on rodičovskou lásku nikdy pořádně nepoznal, se dnes sám snaží být tím nejlepším otcem.

Byl to můj první kontakt s přeoperovaným člověkem. Je mi jasné, že jeho sen stát se mužem ho stál mnoho bolesti, operací a léků, ale nakonec je tak asi šťastný. Je obdivuhodné, jak se dokázal vypořádat se všemi problémy. Je to velmi milý člověk a já mu přeji, ať se mu v životě daří…