Manželství Katky a Tondy se po dvaceti letech změnilo. Děti jim vyrostly a Katka měla pocit, že si s Tondou nerozumí, nemají nic společného a neklape jim to. Její nespokojenost a nejistota vyvrcholily tím, že byla Tondovi nevěrná. Se vším se Tondovi svěřila. Jeho reakce ji ale šokovala. Odpustí jí pouze ve chvíli, kdy jí bude moct být také nevěrný.

Rozpad manželství?

Každý týden sedím s manželem Tondou u vztahového poradce a snažíme se zachránit vše, co jsme oba pokazili. Dnes tomu nebylo jinak. Po sezení se vždy rozjedeme každý do vlastního bytu a většinou se pořádně vidíme zase za týden.

Zase na té stejné pohovce a před námi sedí asi pětatřicetiletý sympaticky vypadající muž s brýlemi, který se nám snaží vnuknout myšlenku, že jeden bez druhého nemůžeme být. Takto už fungujeme asi čtyři měsíce. Mezi tím si předáváme děti a alespoň v mém případě si vyčítáme kde co.

Jsou to už dva roky, co jsem v manželství s Tondou začala cítit odcizení a určitou krizi. Byla to doba, kdy jsme spolu byli manželé dvacet let a děti nám pomaličku vyrůstaly před očima. Evička měla patnáct a Jiřík dvanáct.

Přišlo odcizení

Po škole a práci jsme se všichni moc nevídali, protože my jsme chodili z práce pozdě a děti bývaly s kamarády venku. Sešli jsme se vždycky až kolem sedmé hodiny večer, něco málo si řekli a pak se každý rozprchl po svém. Děti se zašily do pokojíčků, Tonda do garáže a já jsem vařila, uklízela nebo dělala nějaké pracovní resty. Víkendy nebyly o nic lepší. Zpětně teď přemýšlím, kdy se vlastně stalo to, že se náš společný kontakt smrskl na takové minimum.

Vůbec se mi zdá, že se naše manželství po dvaceti letech hodně změnilo. Náš společný zájem – děti – nás už tolik nepotřeboval a my jsme najednou měli více času každý pro sebe a jeden pro druhého. A tady někde začíná naše krize. Přišli jsme na to, že si nemáme co říct, že se spolu nudíme a nemáme žádný společný zájem.

Krize a nevěra

Když jsme spolu byli sami, tak jsme kolem sebe jenom procházeli a užívali si vzájemné přítomnosti minimálně. Přitom jsem vždy měla opačný pocit a nikdy mi v našem vztahu nic nechybělo. Už delší dobu jsme se spolu milovali minimálně. Pořád jeden druhému říkal, že je unavený a nemá náladu. A teď, když by byl čas, tak se nic nezměnilo.

Nevěděla jsem, co mám dělat. V tu chvíli se stalo něco, co náš vztah změnilo úplně, a nastala u nás těžká manželská krize. Na jedné firemní akci jsem se vyspala s kolegou ze zahraniční pobočky firmy. Bylo jasné, že jde jenom o jednorázovou záležitost, protože s maďarským kolegou jsem žádný dlouhodobý vztah udržovat nechtěla.

Cítila jsem se hrozně. Jako ta největší potvora, co úplně dorazí ne moc fungující manželství po 20 letech. Asi po třech týdnech odhodlávání jsem to Tondovi řekla. Byl v šoku a týden se se mnou vůbec nebavil. Pak jsem ho donutila, aby mě poslouchal.

Vysvětlila jsem mu všechny moje důvody – že jsem mezi námi cítila velké odcizení, krizi ve vztahu a měla jsem strach, že nás nemine rozpad manželství. Byl to úlet, hloupost, která se už nikdy nebude opakovat. Naše manželství trvalo tak dlouho a já jsem ho nechtěla jen tak zahodit.

Tonda si mě poslechl a řekl mi, že mi může odpustit pouze ve chvíli, kdy mi vše oplatí stejnou mincí. Vzala jsem si nějakou dobu na rozmyšlení a nakonec jsem na vše kývla. Asi měsíc se Tonda choval jinak než vždy a chodil pozdě domů. Jednou pak přišel, donesl mi kytku a řekl mi, ať se ho na nic neptám a že to zkusíme znovu.

Byl to strašně divný pocit. Nevěděla jsem, jestli tedy s někým spal, nebo ne, jestli to bylo jednou, nebo vícekrát, nevěděla jsem nic. Ten pocit nejistoty mě užíral natolik, že jsem vedle Tondy ani nemohla spát. Už jsem si myslela, že je naše manželství v propadlišti hlubin.

Snažíme se naše manželství zachránit

Po dalším rozhovoru s Tondou jsme se dohodli, že se na nějaký čas odstěhuje. Pronajal si od kamaráda byt a žijeme teď každý zvlášť. Děti tak nějak všechno pochopily – nic jiného jim ani nezbylo. Jednou jsou u Tondy, jindy jsou se mnou.

My dva s Tondou chodíme ke vztahovému poradci a snažíme se naše manželství zachránit. A mám pocit, že se nám to celkem daří. Objevujeme svá stará já, více spolu mluvíme a dokonce plánujeme začít spolu chodit hrát badminton. Z hloubi duše bych chtěla, aby se to vše povedlo a my spolu oslavili třicet let od svatby. A třeba se tomu všemu kolem nás pořádně zasmáli.