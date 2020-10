Katka chodí s Jaroslavem krátce přes rok. On si přeje, aby se k němu nastěhovala, ona ale preferuje pomalý začátek vztahu. V poslední době se kvůli tomu hodně hádají a Katka se bojí, že o přítele přijde.

Vztah na pracovišti

Jaroslav pracuje ve stejné firmě jako já. Před více než rokem jsem tam nastoupila na stáž a od první chvíle jsem se do něj úplně zbláznila. Jarda pracuje na vedoucí pozici v jiném oddělení. Přesto mi od začátku se vším pomáhal a jako jeden z mála byl okamžitě milý a přátelský.

Jsme velká firma a kolikrát tady ani nezaregistrujete, že nastoupil někdo nový. Já jsem navíc v novém prostředí vždycky trochu zakřiknutá, i když to o sobě vím a snažím se s tím bojovat. Jarda byl zkrátka ze začátku moje záchrana a jediný člověk, se kterým jsem se bavila i o soukromých věcech.

Jarda si dával na čas, než mě poprvé pozval na rande. Později mi vysvětloval, že se bál vztahu na pracovišti. Všech těch povídaček, drbů a tak podobně… Nakonec to ale prý stejně nevydržel a pozval mě na večeři, po které už mě vzal za ruku a poprvé jsme se políbili.

Začátek vztahu

Prakticky okamžitě jsme spolu začali chodit a trávit většinu času i mimo práci. Jarda mě bral do kina, do divadla a v létě jsme spolu byli dva týdny na dovolené.

Právě tam nastal ten zlom. Zatímco pro mě to byla dovolená s přítelem, pro Jardu to byla zkouška toho, zda bychom spolu mohli bydlet. Akorát mi o tom nic neřekl.

Jára je o dvanáct let starší než já a říká, že na podobné randění, jako máme teď, už je starý. Chce, abych se nastěhovala k němu domů. Na dovolené viděl, že nám to může fungovat, i když spolu jsme nepřetržitě.

Já ho miluju, ale je to na mě trochu rychlé. Ještě se na společné bydlení necítím. Možná to po roce intenzivního vztahu zní divně, ale já to tak mám. Nerada bych něco uspěchala. Vyhovuje mi, jak to máme teď, a myslím, že by to tak ještě nějaký čas mohlo být.

Ve skutečnosti stejně spím tak polovinu týdne u Jardy doma. Jen mám lepší pocit, když mohu jít i jinam. Občas mi není dobře a chci být sama, tak raději spím u sebe. Nebo když se pohádáme – a že se v poslední době hádáme často...

Jára mi vyčítá, že se k němu nechci nastěhovat. Vyložil si to tak, že to s ním nemyslím vážně. To ale vůbec není pravda, opravdu ho miluju. Pomalý začátek vztahu přece neznamená, že s ním do budoucna nepočítám.

Mám strach, že mě kvůli tomu opustí. Chápu, že v jeho věku se na celou záležitost dívá jinak, ale na společnou domácnost je pro mě brzy. Nevím, jak mu vše vysvětlit tak, aby to nevnímal špatně.