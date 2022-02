Katčina manžela vedli rodiče celý život k tomu, že nahé tělo je přirozená věc. Proto pro něj nahota rodičů před dětmi a naopak byla normální. Kateřina si ale z dětství odnesla úplně jiný pohled. Cítí, že otázku nahoty musí co nejdříve vyřešit také ve své rodině. Především proto, že je matkou dvou dcer.

Kde je hranice nahoty rodičů před dětmi?

S Frantou jsme manželé osm let. Máme spolu dvě krásné holky – sedmiletou Kristýnku a čtyřletou Leničku. Manželství nám klape, holky jsou zdravé, v práci jsme spokojení. Momentálně nás nic zásadního netrápí nebo netlačí. Řekla bych, že takto klidné životní období jsem ještě nezažila.

I přesto mám ale jednu starost. V pozadí našeho spokojeného života přemýšlím o tom, kde je hranice nahoty rodičů před dětmi. Hlavou mi to běhá už nějakou chvíli. Především proto, že máme dvě holky a manžel je z rodiny, kde se nahota nikdy neřešila.

Kdy se děti začínají stydět?

Už od narození Kristýnky mi manžel hodně pomáhá. Vždy si se vším poradil a nic pro něj nebylo problém. Častokrát se chodil s oběma večer koupat nebo je oblékal. Přišlo mi to normální. Když byly holky malé, tak moc nezkoumaly, co to má tatínek mezi nohama. Věděli jsme, že holky mají pipinku a kluci pandáka – tak tomu začala říkat starší dcera. A tím to pro nás skončilo.

Vloni se mi začalo zdát, že se Kristýnka před tátou ve sprše začíná stydět, a tak jsem společné koupání Franty a Kristýnky zatrhla. Franta mi říkal, že v šesti letech přece ještě nemůže nastat období, kdy se děti začínají stydět. Nikdy jsme se o tom dříve nebavili, a tak jsem nevěděla, kdy je ten správný čas a dokdy se koupat společně s dítětem. Trvala jsem si ale na svém.

Zůstalo nám tak jenom společné koupání s Leničkou. Brzy si začala ale i ona vymýšlet, že chce jenom maminku stejně jako ségra. Myslela jsem si, že je to tím vyřešeno a nyní už bude nahota před dětmi tabu. Franta to ale vidí jinak.

V jeho rodině bylo zvykem nestydět se před sebou a nahotu rodičů před dětmi nikdy neřešili. Pamatuji si, jak jsme všichni byli na dovolené na Pálavě. To bylo mně a Frantovi asi šestnáct let. Jeho máma i starší ségra se před námi v pohodě opalovaly nahoře bez. Chodily se tak koupat a běžně tak s námi hrály u vody karty a povídaly si.

Doma bez oblečení

Pořád jsem měla pocit, že se Franta a jeho táta na prsa těch dvou dívají. Vůbec mi to nebylo příjemné. Ani společné focení z dovolené nebylo důvodem k tomu, obléct si horních díl plavek nebo tričko. Několik dalších let jim také nevadilo chodit si do koupelny bez klepání. Nahotu rodičů a dětí vůbec neřešili.

U nás to bylo právě naopak. Snad nikdy jsem mamku nebo taťku neviděla nahaté. Ani zčásti. Před vstupem do pokoje, ložnice nebo koupelny jsme byli zvyklí klepat. Nahota pro nás vždy zůstávala za zavřenými dveřmi. Možná proto mám nyní problém jít třeba do sauny nebo wellness. Je mi nepříjemné svléknout se a chodit před druhými lidmi nahá.

Zato Franta se nemůže odnaučit chodit před holkami nahatý. Když se převléká, většinou někde zapomene nějaký svršek a projde se v rouše Adamově přes celý byt. Občas to tak dělá, i když jde ze sprchy. Už několikrát jsem mu říkala, že by doma bez oblečení neměl chodit. Nikam a nikdy. Vždyť to je to nejmenší, nechat si na sobě ručník nebo si obléct tepláky bez trenek.

Občas také vejde Kristýnce do koupelny. Mám pocit, že je jí to trošku nepříjemné, ale nevím. Franta se na ni nedívá, neutírá ji a v podstatě si jí nevšímá. Ona má ale tendence otáčet se k němu zády.

Přemýšlím, dokdy je vlastně vhodné koupat se s dítětem? Je společné koupání s rodičem druhého pohlaví v pořádku? A kdy se děti začínají stydět? Někde jsem četla, že s nástupem do školy začínají děti druhé pohlaví a nahotu vnímat jinak. Možná na tom bude něco pravdy.

Budu si muset s Frantou promluvit a nastavit nám jasná pravidla. Zeptám se také holek, jak to všechno vnímají a jak jim je co příjemné. Samozřejmě nechci, aby byly tak stydlivé jako já. Nahota by pro ně ale také neměla být něco úplně přirozeného, jako je to třeba ve Frantově rodině.