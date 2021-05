KATKA (40): Práce s manželem v jeho firmě nám málem zničila vztah

Kateřina žila ve spokojeném manželství až do chvíle, než její manžel Filip převzal stavební firmu po svém otci, který tragicky zemřel. Filip je pracovitý a šikovný chlap, tak se brzy ve své nové funkci doslova našel, a pokračoval tak v úspěšném vedení rodinného podniku. Jenže…

Po mateřské dovolené jsem se vrátila ke své původní profesi ekonomky v bance a vzhledem k manželově pracovní vytíženosti jsem se starala o chod domácnosti a děti víceméně sama. Po nějaké době logicky přišla krize, Filip byl tak zaneprázdněný, že na rodinu už neměl téměř vůbec čas, začal být podrážděný, dokonce se ozvaly i nějaké zdravotní problémy a musel na čas do nemocnice. Nastalou situaci bylo třeba okamžitě řešit.

Protože jsem cítila potřebu pomoci jak Filipovi a rodinné firmě, tak i našemu manželství a rodině, dala jsem výpověď v bance a začala pracovat pro svého manžela jako ekonomická ředitelka. Automaticky na mě spadly všechny problémy a starosti nakupené během poslední doby, kdy Filip neměl kapacitu je řešit. A nakonec vlastně ani nemohl, když ho vlivem stresu nepodrželo ani jeho zdraví.

V podstatě jsem pár měsíců dělala vše, od účetnictví přes zajištění nových zakázek až po dozor na stavbách. Po návratu z nemocnice a rekonvalescenci si Filip zpočátku mé nasazení velmi považoval a byli jsme najednou zase jedno tělo, jedna ruka. Ráno společná snídaně, cesta do práce, pracovní obědy, společné řešení jak rodinných, tak pracovních problémů. Ideální stav, tak jsem to přeci chtěla, to byla má původní představa.

Byli jsme spolu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu a nikdy neměli šanci se nudit. Na druhou stranu ale úplně skončilo jakési napětí, vášeň, vzrušení a překvapení, které si ten druhý domů přináší z jiného prostředí. Najednou už nebylo nic jiného než práce a starosti, nic, na co bychom se těšili.

Začala jsem si uvědomovat, že mi Filip pomalu začíná lézt na nervy. Vadilo mi, jak se chová na poradách, jak drží příbor u oběda, jak flirtuje s kolegyněmi a další věci, dokonce i jak se obléká. Nehledě na fakt, že jsem pořád byla „jen“ jeho podřízená a on velký šéf se vždy vyššími pravomocemi.

Mé slovo téměř nic neznamenalo a stále častější neshody ovlivňovaly i ostatní zaměstnance firmy. A to dobré atmosféře na pracovišti ani náladě v kolektivu rozhodně neprospívalo. Filip se do své pozice velkého pana ředitele tak vžil, že i doma měl tendenci mě neustále dirigovat a organizovat můj čas, koníčky i domácnost.

Dříve fungující manželství se řítilo do jakési propasti a říkala jsem si, že pokud se nestane zázrak, tak ten pád na dno bude katastrofou. Protože jsem vždy byla spíše realista, rozhodla jsem se tehdy jednat rychle, v podstatě se stejným scénářem, jako jsem s manželem začala pracovat a do Filipovy firmy nastoupila, stejně rychle jsem se rozhodla odejít a zavčasu oddělit pracovní život od toho soukromého. Pro mě to bylo zásadní a velice důležité.

Filip ale celou situaci neuměl pochopit, z jeho pohledu vše fungovalo, bylo to tak pohodlné a velmi efektivní. Ano, na úkor mé spokojenosti a našemu dříve fungujícímu manželství. Nechtěl mě nechat odejít a každý večer mě přemlouval, ať ve firmě zůstanu, že si jen nastavíme nová pravidla, ale já si za svým rozhodnutím pevně stála.

Prostě jsem v té době cítila potřebu udělat krok jiným směrem a změnit naše životy. Ano, i ten Filipův. A tak jsem s manželem přestala pracovat a začala zase sdílet rodinné záležitosti více než ty pracovní. Samozřejmě jsem s ním probrala i to, co sám řešil v práci, ale už jako manželka a ne jako jeho podřízená.

Dnes je náš život zpět v normálních kolejích. Manžel je manželem, nikoli šéfem, domov je zase domovem a ne detašovaným pracovištěm, na kterém se neustále řeší nějaké pracovní problémy. A koneckonců já mám více času na děti, sebe i své koníčky. Zpětně si uvědomuji, jak důležitý krok jsem tenkrát udělala. Opět se na sebe každý večer těšíme, že si popovídáme, že spolu strávíme cenný čas a že prostě jen budeme spolu… jako rodina a manželé.

Důkazem naší znovu nalezené spokojenosti je i mé další těhotenství, které si najednou oba velmi užíváme a na třetí děťátko se moc těšíme. Nějak si toho rodinného života více vážíme. Zkušenost pracovat s manželem pro mě byla zásadní, ale už bych neměnila.