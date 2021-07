Každé znamení má svého spojence. S kým budete snadno vycházet?

Podle astroložky Clarisse Monahanové je každé znamení zvěrokruhu vysoce kompatibilní alespoň s jedním dalším. Tato znamení mají obvykle podobné osobnostní rysy a sdílejí podobný pohled na život. Proto je pro ně snadné porozumět si hned na začátku. Nejpohodovější vztahy bývají obvykle v rámci stejného prvku – vzduch ke vzduchu, oheň k ohni, země k zemi a voda k vodě.

Beran + Vodnář Ohnivý Beran a vzdušný Vodnář spolu vycházejí opravdu dobře díky své nezávislosti a lásce ke svobodě. Berani milují touhu po moci a ovládnutí a Vodnář to vnímá podobně. Beran žije v přítomnosti a rád získává nové zážitky. To je dobré pro Vodnáře, který má tendenci držet je spíše uvnitř. Celkově se Beran s Vodnářem budou vzájemně "osvěžovat".

Býk + Panna Býk i Panna jsou zemská znamení zvěrokruhu, takže mají tendenci pohybovat se životem stejnou rychlostí. Jsou uzemnění, praktičtí, pracovití a oceňují stabilitu. Jako zemské znamení Býk nesnáší změny a nejistotu. S vysoce organizovanou Pannou se o to ale nikdy nebude muset starat. Panny jsou spolehlivé, a pokud řeknou "ano", udělají to. Podle astroložky Clarisse Monahanové "tato dvě znamení ocení vzájemnou důslednost a vědí, že tu mohou být jeden pro druhého". Býci a Panny mohou být celoživotní přátelé nebo partneři.

Blíženci + Střelec Blíženci a Střelci vytvářejí "neuvěřitelně snadné spojení", říká astroložka Monahanová. Tato dvě znamení spolu vycházejí opravdu dobře, protože jsou neustále na cestách, mají skvělý smysl pro humor a žijí pro vzrušení. Blíženci a Střelci jsou protiklady ve zvěrokruhu, což je k sobě přirozeně přitahuje. Na druhou stranu, i když jsou podobně naladěni a tráví společně spoustu času, užívají si taky svou nezávislost. Může mezi nimi vzniknout trvalé spojení.

Rak + Štír Rak a Štír jsou dvě vodní znamení, která k sobě budou přitahována jako můra k plameni. Jsou to také dvě nejemotivnější znamení ve zvěrokruhu a pro ostatní může být obtížné pochopit hloubku jejich pocitů. Ale když se tito dva najdou, budou mít pocit, že konečně potkali někoho, kdo je skutečně chápe a vnímá. "Všechno je mezi nimi stimulující a vzniká tak intuitivní vztah, který jen těžko najdete jinde," říká Clarisse Monahanová. Tito dva se budou vždy snažit na toho druhého zapůsobit.

Lev + Beran Lvi a Berani jsou ohnivá znamení, která se navzájem "rozsvěcují, podněcují a inspirují". Podle Monahanové je mezi nimi také hluboké porozumění. Oba jsou vášniví, ambiciózní a velmi energičtí. Jsou také spontánní a nikdy se nebudou vzájemně brzdit. Lvi s Berany také velmi úspěšně spolupracují, protože mají stejný přístup k životu. Když jsou spolu, vždy se cítí sami sebou.

Panna + Ryby Může se zdát, že Panna a Ryby spolu nemohou vycházet, protože Panna je perfekcionista a Ryby bývají někdy chaotické a zasněné. To je ale právě to, co například Pannu přitahuje. "Panna si může odpočinout od své svědomité povahy a nechat se uchvátit vírou a zasněností Ryb, smyslem pro humor a ochotou dělat vše s vášní," říká Monahanová. Stejně tak Ryby se mohou hodně naučit od organizované Panny. Pro obě znamení bude toto spojení obohacující a harmonické, protože každý z nich dostane od druhého to, co mu chybí.

Váhy + Lev Váhy se Lvy tvoří jednu z nejharmoničtějších kombinací zvěrokruhu. Váhy jsou vzdušné znamení, milující vše krásné, čemu vládne Venuše. To můžou naučit právě Lva, který bývá někdy trochu sobecký. Jemné Váhy jsou schopné přemoci Lva a částečně ho odnaučit tomuto chování. Lev zase pomáhá Váhám, aby nebyly tak konzervativní a dokázaly se rychleji rozhodovat.

Štír + Kozoroh Štír a Kozoroh se od samého začátku budou magneticky přitahovat. Je to bezprostřední a intenzivní vazba, která se dá jen těžko vysvětlit, pro oba je ale velice prospěšná. Štír je vodní znamení, které je velice soustředěné. Kozoroh zase disponuje silnou životní energií, kterou využívá pro to, aby cokoli jako první inicioval. Každý z nich toho druhého hodně naučí o hodnotě vytrvalosti a iniciativy.

Střelec + Beran Tato dvě ohnivá znamení potřebují ve svých přátelstvích a vztazích hodně svobody, takže je pro ně samozřejmě snadné se sblížit. Navzájem si respektují potřebu vlastního prostoru. Jsou schopni dát druhému čas a volnost, což pomáhá k tomu, aby byl jejich vztah neustále vzrušující. Obě znamení jsou přímá, takže mají tendenci být otevření i upřímní ve vztazích. Jsou také vysoce cílevědomí a vždy se budou navzájem tlačit k ještě lepším výkonům.

Kozoroh + Býk Býk a Kozoroh dobře spolupracují, protože jsou to zemská znamení, která dávají přednost uzemnění a praktičnosti. Některá z agresivnějších znamení (například Beran) by s těmito znameními mohla mít problém. Pro tyto dva je ovšem jejich ideálním přítelem nebo partnerem někdo, kdo je klidný, stabilní a předvídatelný. "To jsou dvě znamení, která to k sobě bude kdekoli na večírku přitahovat a zůstanou spolu celou noc bok po boku," říká astroložka. Toto je další dvojice, která může být po celý život přáteli nebo romantickými partnery.

Vodnář + Blíženci Blíženci a Vodnáři tvoří skvělý pár, protože oba jsou vzdušná znamení, která se ráda a intenzivně věnují intelektuální činnosti. Oba milují učení, rádi se setkávají s novými lidmi a mají tendenci držet krok s tím, co se děje ve světě. Těmto dvěma nikdy nedojdou témata, o kterých by se dalo mluvit. Podle astroložky Clarisse Monahanové budou Blíženci vždy tak trochu fascinováni rezervovaným Vodnářem, takže o něj nikdy neztratí zájem. Jsou to znamení, která jsou nadšená společnými výlety a dobrodružstvím na poslední chvíli. Oba milují spontánní akce a nesnášejí nudu.