Každý den má jinou energii. Kdy je nejlepší jít na rande?

Pondělí je spojeno s Měsícem, což znamená, že tenhle den zvládnete cokoli. Měsíc představuje spoustu citů, takže pokud si toužíte přivolat do života lásku, kouzlete právě dnes. V pondělí jste také mnohem silnější, pokud jde o nějaké vážné rozhodnutí. Kromě toho je to také den plodnosti – pokud se pokoušíte o miminko, pondělí je k tomu jako stvořené.

Úterý je den plný sebevědomí. Je to díky Marsu, který přináší mužský princip a který vám dodá rozhodnost. Využijte tento den pro kouzla na ochranu proti negativním energiím a energetickým upírům, kteří jsou kolem vás. Je to den vhodný k práci a dokončení restů a opožděných záležitostí. V úterý snáze překonáte překážky, vyrazit můžete za sportem. Pozor na netrpělivost.

Den, kdy se láme pracovní týden, což vám může zvednout náladu. Je to skvělý den pro provádění kouzel spojených s podnikáním. Merkur pomáhá v komunikaci v rodině nebo při rozhovorech se soupeři či šéfy. Středa je ideální pro to, abyste vyhráli spor nebo se vydali na cestu či dovolenou. V tento den budete také lépe argumentovat před ostatními a je to ideální den pro vyřizování pracovních e-mailů.

Čtvrtek – Jupiter

Chystáte se k finančnímu kouzlu, které vám přivolá do života více peněz? Pak využijte energii čtvrtka, protože to je den finančních zisků a bohatství. Je to den vhodný pro vyřizování hypoték, půjček nebo bankovních schůzek. V tento den se vám mohou splnit jakákoli přání, pokud jim půjdete naproti. Pokud se potřebujete zbavit nějaké závislosti, pak je čtvrtek ideální den pro to, abyste podnikli kouzla, díky nimž se vám to podaří.