Kde oslavit Valentýna? Tato města vás okouzlí romantikou a nejsou daleko!

Chápeme, že Polsko by vás jako cílová romantická destinace asi nenapadlo, zkuste ale svůj přístup ještě přehodnotit! Například Kraków je řazen mezi nejkrásnější města Evropy a snadno tam dojedete i autem! Navíc skýtá spoustu romantických míst, jako například hrad Wawel, krásné historické náměstí zvané Rynek Główny, a tajemnou a kouzelnou židovskou čtvrť. Potěší vás i příznivé ceny v restauracích, které se příliš neliší od těch našich. Doporučujeme zajít si vychutnat pirohy a poté vyrazit do místních vodka barů na ochutnávku vodky s rozmanitými příchutěmi.

Také sousední Rakousko nabízí romantické skvosty. Patří mezi ně i městečko Hallstatt řadící se spolu s pohořím Dachstein ke světovému dědictví UNESCO. Máte-li pocit, že se v maličkém městečku budete po půlhodině nudit, není to tak. Samotná procházka je velmi romantická a nabízí spoustu malebných výhledů, pro další úhly pohledu pak stojí za to pronajmout si na chvíli maličký člun na elektrický pohon a projet se s ním po jezeře. Další atrakcí je pak vyhlídka Hallstatt Skywalk, kam můžete vyjít pěšky nebo vyjet lanovkou a která vám nabídne dechberoucí pohled na celé jezero, okolní hory i městečko svrchu. Jestli jste milovnicí vyhlídek, udělejte si zajížďku i na nedaleký výhled zvaný 5fingers. A v Hallstattu nezapomeňte ochutnat místní vyhlášené kremrole, které se vám rozplynou na jazyku!

Benátky, Itálie

V Benátkách dýchá romantika z každého rohu, uličky, mostu i kanálu. Město postavené na vodě, kde auto prostě nepotkáte, vás snadno přenese do časů dávno minulých a naladí vás zamilovanou atmosférou. Projděte se jedněmi z nejužších uliček na světě, navštivte kouzelné paláce, projeďte se na gondolách a nezapomeňte do svého výletu zahrnout ani ostrovy Murano a Burano, které vám učarují! Kolem Valentýna si navíc můžete vychutnat období benátského karnevalu. Celé město se převleče do starodávných šatů a masek, které vyvolávají touhu po odhalení tajemství a připomínají největšího milovníka všech dob Casanovu, který svým duchem zanechal v Benátkách stopu! Pokud chcete spíš klid, na den svatého Valentýna se pouze potěšte letenkami a výlet naplánujte na později. Vlivem covidové situace je ideální období pro návštěvu tohoto magického města, protože se vyhnete šíleným davům, které ho navštěvují za běžných okolností.