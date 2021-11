Život svatého Martina

Lidé si často představují svatého Martina kvůli jeho šlechetným skutkům jako středověkého rytíře, Martin Tourský se však narodil již v roce 316 v římské Panonii, která se rozkládala na území dnešního Maďarska. Už od deseti let se chtěl stát mnichem, ale jeho otec (sám voják) měl jiný názor a v patnácti letech nechal Martina odvést. Chlapec se prý vzpouzel tak moc, že ho do vojenské přísahy museli držet v řetězech. Když už se ale římským vojákem stal, sloužil poctivě a věrně. Byl to ale zvláštní voják, neměl v sobě dostatek agresivity a soucítil ze slabšími.

