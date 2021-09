Kdo spolu vyjde v práci? Toto znamení pro vás bude ideální kolega či šéf

Rozumět si se svými kolegy, to je umění a často doslova dar shůry. Práce totiž není jen o tom, co děláte, důležité také je, jak se v pracovním prostředí cítíte.

Je lepší, když kolegové "ladí" Kompatibilita zaměstnanců přináší obvykle firmě větší zisk. Pokud je to ale naopak, firmě se nedaří, a může to do konce vést ke krachu. Aby to v kolektivu fungovalo hladce, musí být všichni v týmu ochotni si navzájem pomáhat. Kolegové se musí snažit jeden druhého pozitivně motivovat a podporovat v sobě ty nejlepší vlastnosti. Díky tomu je pak v práci mnohem příjemnější atmosféra a lidé se tam každý den těší. Existují ale pracovní kolektivy, ve kterých se potkají dva lidé, kteří spolu ani trochu "neladí" a hází si klacky pod nohy. Které dvojice zvěrokruhu jsou ideálními kolegy a které by spolu naopak vůbec neměly pracovat?

Beran a Vodnář: Kreativní pár Když se spojí v zaměstnání Beran s Vodnářem, vznikne velmi kreativní pár. Jejich partnerství může být konkurenceschopné a nikdy ne nudné. Mohou být skvělými přáteli, kteří dokážou i v pracovním procesu dobře komunikovat a spolupracovat. Oba jsou tak trochu idealisté a životní nadšenci, kteří si rádi užívají nové a výstřední zážitky. Oba přitahují nové výzvy a vzrušení. Spousta obchodních vztahů mezi Berany a Vodnáři je založena na vzájemném obdivu. Beran obdivuje jedinečnost, vizionářství a vynalézavost Vodnáře, Vodnář zase obdivuje energii a ambicióznost Berana. Vodnáři mívají spoustu nápadů, ale ne vždy mají snahu je uskutečnit, na rozdíl od Berana, který jde vždy až do cíle. Konflikty mezi nimi sice mohou nastat, zvláště když začne být Beran moc panovačný nebo Vodnář odtažitý. Oba musí akceptovat, že na svět pohlížejí různými způsoby. Pokud jde ale o velké věci, myslí oba podobně. Díky své kreativitě propagují nápady společně a dokážou jeden druhého skvěle podpořit.

Býk a Kozoroh: Inteligentní pár Býci a Kozorozi vytvoří nejchytřejší dvojici v práci. Vzhledem k tomu, že tato zemská znamení mají stejné vlastnosti, mezi které patří rozum a pragmatičnost, rychle se sžijí a společně dokážou vyhodnotit situace tak, aby vždy došlo k efektivnímu a logickému řešení. I když je čeká spousta těžkých úkolů, slovo "nemožné" v jejich slovníku nenajdete. V práci jde o praktické a rozumné partnerství, protože oba jsou logičtí a drží se při zemi. Silně disciplinovaný Býk oceňuje obětavost Kozoroha a ten zase obdivuje sílu Býka. Tento vztah má vždy pevný základ, který je založen na materiálním zabezpečení a realistickému přístupu k životu. Oba jsou spolehliví a konzervativní. Býk může Kozorohu pomoci, aby se více uvolnil a užil si plody práce. Kozoroh zase motivuje Býka k dosažení cílů a splnění snů. Protože jsou oba materialisticky založení, milují krásné kancelářské prostory, designové aktovky a luxusní technologické vybavení. Nikdy ale nejsou chamtiví a vždy touží ve finále po tom, aby jejich pracovní úsilí přineslo své ovoce.

Blíženci a Střelec: Vtipná dvojice Tento pár zvěrokruhu můžeme klidně nazvat pracovními vtipálky, protože mají oba energického ducha a smysl pro humor. Kromě toho jsou Blíženci i Střelci pilnými zaměstnanci a odvažují se snít ve velkém. Žádná omezení pro ně neplatí, proto při společné práci obvykle přicházejí s neuvěřitelnými nápady a návrhy. Když Blíženci a Střelci spolupracují, může to být opravdu velkolepý zápas. Jsou vysoce kompatibilní, a přestože mohou narazit na problémová místa, jsou schopni je včas zachytit a vyřešit. Střelec je průzkumník a průkopník, Blíženec je intelektuál, což dodává dvojici další rozměr. Blíženci jsou trochu přelétaví a Střelec touží poznat vše, co ho obklopuje. Vzájemně si tedy rozumějí a pohlížejí na pracovní život s optimismem a nadšením. Problémy vznikají málokdy, ale Střelec by měl více přemýšlet, než promluví a řekne něco zraňujícího. Oba dokážou snadno odpustit, zapomenout a rychle překonat nevraživost. A to je v zaměstnání opravdu velmi potřeba.

Lev a Panna: Profesionální dvojice Pro Lva bývá tím nejlepším spoluhráčem Panna. Ačkoli láskyplný vztah těmto znamením moc nevychází, v profesionálním prostředí fungují dobře. Důvodem jejich vynikající spolupráce jsou jejich protichůdné osobnosti. Zatímco Lev se zdá být vůdcem, Panna je ochotná řídit se jeho pokyny. Když Lev a Panna spolupracují, může to zpočátku vypadat, že nemají žádné společné cíle a že se jeden od druhého nemají co naučit. Je to ale partnerství, které se vyvíjí pomalu. Lev i Panna se učí, jak toho druhého chápat a ocenit. Lev je dominantní a charismatický, Panna pilná a tichá. Přestože jsou odlišní, tvoří v práci skvělý tým, jen se musí snažit nevidět na druhém jen chyby. Lev bývá autokratický, Panna příliš kritická. Když se nebudou soustředit na chyby toho druhého, ale na silné stránky, pak Lev může Pannu zasvětit do zábavy a spontánnosti, které Pannám často chybí. Panny zase Lvy učí trpělivosti.

Rak a Váhy: Divoká dvojice Pokud byste měli popsat tuhle pracovní dvojici, pak se k nim zcela určitě hodí slova "divocí pracanti". Rak i Váhy chtějí ve svém profesním životě dosáhnout neuvěřitelných výsledků, proto se nebojí výzev. Do své práce vloží veškeré úsilí, překonávají překážky, aby nakonec dosáhli svých cílů. A taky že jich dosáhnou. Když se v práci sejdou Váhy a Raci, dodají si navzájem to, co tomu druhému chybí. Obě znamení hledají jistotu v obchodním či pracovním partnerství, oba mají rádi krásu a luxus. Pracovní vztah bude harmonický, pokud jim jde o stejný cíl. Aliance může začít pomalu a zpočátku se může zdát, že tihle dva mají málo společného, ale pomalu začnou respektovat pozitivní vlastnosti toho druhého, až vytvoří efektivní pár. Emoce a štěstí jsou pro obě znamení důležité a v mnoha ohledech se navzájem doplňují. Rak oceňuje kouzlo a diplomacii Vah a Váhy dokážou zkrotit divokého Raka, pokud se mu něco nepovede. Váhy si váží toho, že jsou Raci velmi pečující, navíc jim mohou pomoci vidět situace z jiného úhlu. Naopak Raci mohou vyléčit Váhy z jejich notoricky známé nerozhodnosti.