Kdo v čem jezdil za první republiky: Werich měl sbírku aut, Baarová bejbinu

Tahle sexy herečka byla divoká ve všem, co dělala. Měla nejen spousty milenců, ale také slabost pro rychlá auta. Ženy si v tehdejší době velmi zakládaly nejen na tom, co mají na sobě, ale také na tom, jaké auto si vyberou. Mladší ženy dávaly přednost sportovním buggatkám, ve kterých si mohly vychutnat rychlou jízdu. I proto si zřejmě Mandlová oblíbila právě pragovku, přesněji Pragu Baby. Tohle autíčko se představilo veřejnosti v roce 1934 a cílem bylo nabídnout zájemcům levné auto se solidním výkonem a moderním designem. Adina jezdila v černém kabrioletu a údajně prý při jedné superrychlé projížďce s kamarádkou Bertou srazila penzistu. Není divu, Praga Baby dosáhla rychlosti až 95 km/hod!

Kráska s mandlovýma očima byla o čtyři roky mladší než Mandlová. Pokud jde o popularitu, zastínila ji právě Adina. Důvodem bylo mimo jiné i to, že Baarová začala natáčet hlavně v Německu a doma toho natočila velmi málo – na rozdíl od Mandlové. Obě krásky se však často potkávaly na různých večírcích, občas si prohodily i milence, ale nenávist k sobě necítily. Líbily se jim i stejné věci, například právě automobily. Lída Baarová si stejně jako Mandlová oblíbila Pragu Baby z roku 1934. Baarová dokonce vystupuje v jedné z reklam na toto auto, ve které hraje řidičku, která jede pragovkou do přírody. Peníze za natočenou reklamu nedostala, ale ani trochu se nezlobila. Místo nich dostala právě tenhle modrý kabriolet. Ona sama ho měla tak ráda, že mu říkala „modrá bejbina“.

Vlasta Burian, stříbrný kabriolet Z a Cord L 810

Burian byl nejen milovník tenisu, ale taky luxusních a rychlých automobilů. Právě on jezdil velmi často v autě značky Z-4, které vyráběla brněnská Zbrojovka. Tahle „zetka“ měla třístupňovou převodovku, čtyřválcový motor a hydraulické pákové tlumiče. První automobil Z představila automobilka v roce 1933 na Pražském autosalonu a brzy se tyhle automobily s předním pohonem staly velmi oblíbenými. V té době dokonce vznikl Z-klub majitelů "zetek" a jeho členem byl i Vlasta Burian. Jestli ho ale skutečně vlastnil, o tom se stále spekuluje. Ověřené určitě je, že o koupi vozu přesvědčil i kolegu Jaroslava Marvana. A pokud znáte dobře filmy, ve kterých Burian hrál, jistě si vzpomenete ještě na jedno luxusní autíčko – ve snímku Tři vejce do skla se objevila krásná černá silueta vozu Cord, a to ve chvíli, kdy přijíždí indický mahárádža k hotelu. Dnes tohle auto patří ke sběratelským skvostům.