Kdo z vás vysává energii? Těmto 5 typům lidí se vyhněte a pocítíte změnu!

Mějte realistická očekávání. Od narcisů se žádné empatie nebo pomoci nedočkáte. Někdy se s nimi dá spolupracovat, musíte ovšem apelovat na to, že je to především v jejich zájmu a že pokud vám pomohou, budou z toho mít prospěch i oni sami.

Často to bývají okouzlující a vtipné bytosti. Na první pohled dokonce mohou vypadat jako ti, kteří kolem sebe energii rozsévají v plných dávkách. Ale jen do chvíle, kdy jsou v centru pozornosti oni. Jakmile je jejich pozice ohrožena a vy byste s nimi chtěla hovořit o sobě, o svých strastech nebo problémech, je konec. Jejich pozornosti se nedočkáte.

Drbny

Tento druh není potřeba nijak zvlášť představovat. Nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby o vás za vašimi zády vyklopil všechno, co o vás ví, a přidal spoustu informací o tom, co si myslí. Pokud se k vám tyhle poloinformace dostanou oklikou zpět, mohou někdy hodně bolet.

Jak na ně?

Vykašlete se na drby. Jde to těžko, ale uvědomte si, že vaše hodnota je v tom, co děláte, ne v tom, co o vás někdo roznáší. Neberte si drby osobně. Vypovídají daleko víc o tom, kdo je šíří. Snažte se také vyhýbat drbacím kroužkům a pokud možno nemluvte o lidech, kteří nejsou účastni konverzace. A pokud vám drbna ve vašem okolí vadí, řekněte jí, že vás její chování štve. Počítejte ovšem s tím, že drbnu to většinou ke změně chování nemotivuje.