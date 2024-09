Randění po rozvodu? Podle odborníků by si člověk měl dát čas pro sebe alespoň na rok!

Rozvod je komplikovaná záležitost, která člověka dlouhodobě poznamená. Neznamená to ale, že byste už navždy měli zůstat sami. Všechno chce svůj čas, stejně tak i moment, kdy budete připravení znovu vyrazit na schůzku. Jak si to usnadnit?

Počkejte, až bude rozvod u konce

Dokonce i když víte, že vaše manželství je skutečně za vámi, je dobré si dát nějaký čas a prostor jen pro sebe. I když neexistuje žádný určitý časový rámec, podle kterého je člověk připraven na další vztah, odborníci se shodují, že by člověk měl počkat asi rok. Ačkoliv představa toho, že máte po boku někoho, kdo vám bude ošetřovat rány způsobené rozvodem, je lákavá, odolejte jí. Znemožnili byste si tak proces léčení a nakonec možná ublížili i tomu druhému.

Zeptejte se sami sebe, proč chcete randit

Pokud je důvod toho, že byste chtěli znovu randit, ten, že se chcete vyhnout bolestivým pocitům, zlosti a osamělosti způsobeným rozvodem, mělo by vám už logicky být jasné, že na nový vztah ještě nejste připravení a měli byste si počkat. Proces utrpení je nedílnou součástí rozchodu a bolest by tak jako tak nakonec vyplavala na povrch. Máte-li ale pocit, že jste na léčbu vyhradili dostatek času a máte v sobě dostatek lásky, kterou můžete předat někomu dalšímu, pak je ta správná chvíle.

Buďte upřímní ohledně své minulosti

Rozhodnete-li se vyrazit si na rande, nemá smysl zapírat něco ze své minulosti, a už vůbec ne rozvod. Pravda stejně dřív nebo později vyjde najevo a vašeho nového partnera by jistě nepotěšilo, kdyby zjistil, že jste mu lhali od samého počátku. A pak, hledáte přece někoho, s kým byste mohli sdílet stejně postoje a hodnoty, ne? S lhaním by se vám to asi nepodařilo…

Jděte na to pomalu

Není třeba do prvního vztahu po rozvodu skočit hned po hlavě. Zaměřte se na co nejvíc komunikace, kterou můžete provozovat i po zprávách. Dopřejte si hodně schůzek různého typu, než vůbec pokročíte k něčemu vážnějšímu. Vyzkoušejte spolu nejrůznější aktivity, u kterých budete mít možnost se lépe poznat. Některé z vašich schůzek by měly zahrnovat i vaše přátele. Z jejich reakcí totiž také hodně poznáte.

Nepospíchejte s představováním

Na rozdíl od přátel jděte na seznamování s rodinou opatrně. Jestli máte děti, je randění složitější, v jejich zájmu ale není kam spěchat. Dopřejte si, kolik času chcete, než si budete opravdu jistí, že vztah s vaším novým partnerem má budoucnost a stojí za to ho dětem představit. Méně jak šest měsíců by to podle odborníků však být nemělo. Pokud byste ho dětem představili příliš brzy a hrozilo by, že se v dohledné době můžete rozejít, vystavili byste tak potomky zbytečnému stresu a zmatkům.