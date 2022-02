Kdy je masopust 2022? Kdy začíná a kdy končí?

Masopust – lidově ostatky, fašank nebo voračky, voráčí, končiny či obecně karneval – začíná každý rok stejně, a to na Tři krále, tedy 6. ledna. Vrchol masopustu, který většina lidí vnímá jako pravý masopust, je každý rok jindy, odvíjí se totiž od data Popeleční středy, kterou také končí.

Kdy je masopust

Jak jsme tedy napsali v úvodu, masopustní hodování začíná každoročně na Tři krále, tedy 6. ledna. Nejedná se o období půstu, které by v nás mohl název masopust vyvolávat. Je to naopak období přejídání, tučných jídel a bujarého popíjení. Lidé si tuto dobu užívali, protože s koncem masopustu přichází období 40 dnů půstu před Velikonocemi.

Vrcholem masopustu jsou poslední tři dny před Popeleční středou. Ta je stanovená na 46 dnů před Velikonočním pondělím. Pokud tedy chcete vědět, kdy přesně vrcholí masopust, tedy kdy jsou poslední tři slavnostní masopustní dny, najděte v kalendáři datum Velikonočního pondělí. Od tohoto data odečtěte 46 dnů. Prst v kalendáři budete mít na Popeleční středě. Před ní je masopustní úterý, pondělí a neděle. Letošní rok 2022 začíná vrchol masopustu v neděli 27. února.

Kdy končí masopust

Je v tom tedy trochu zmatek. Masopust je celé období od 6. ledna do Popeleční středy, ale zpravidla se jako masopust chápe jen vlastní období před Popeleční středou. Tehdy probíhají karnevalové průvody, reje masek, zabijačky a podobně. Mnoho obcí a měst má masopustní slavnosti v jiném termínu, někde začínají už koncem ledna. O půlnoci v úterý před Popeleční středou masopust končí. Letos to je v úterý 1. března 2022, to také můžete navštívit poslední masopustní oslavy.

