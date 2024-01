Kdy je super mít sex? Víme o 5 příležitostech, které nesmíte promarnit!

V pětihvězdičkovém hotelu

Samozřejmě za předpokladu, že se tam někdy dostanete. Vše, co vás ruší doma – pracovní povinnosti, úklid, účty – může vaši chuť na sex úplně zadusit. Když k tomu přidáme ještě stereotyp, toho vraha vášně v dlouhodobých vztazích, může se snadno stát, že se vy i váš partner stanete neteční k tomu, co vás na sobě kdysi přitahovalo. Naplánujte si společný čas jen pro sebe, jako je například víkend v hotelu, kde můžete být znovu zamilovaní a něžní jako na začátku, bez dalších rušivých elementů.

Studie čítající přes tisíc respondentů ukázala, že 74 % párů má sex alespoň jednou za dva dny v době dovolené, naproti tomu jen 19 procent párů spolu spí během pracovního týdne. Na společném čase mimo domov je výhodou také to, že cizí prostředí vám pomůže znovuobjevit to, co vás na partnerovi vlastně přitahuje. Ženy většinou upřednostňují rodinu a nesoustředí se na sebe, proto může nové prostředí pomoct dostat se znovu do kontaktu se sebou a lépe vnímat své potřeby i v oblasti sexu. A nezapomeňte na kliku pověsit cedulku Nerušit!