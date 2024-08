Které typy žen jsou v dlouhodobých vztazích nejčastěji nevěrné a jaké důvody je k tomu vedou?

Co už je podle odborníků vlastně nevěra a jak s ní v manželství naložit?

Dříve se termín „zelené vdovy“ používal výhradně na Západě, na přelomu století se však vkradl také do slovníku českých sociologů a psychologů. Jsou zkrátka osamělé a zapomenuté, žijí stranou dění v místech, kde chybí infrastruktura. Osamělé zelené vdovy mohou po letech odloučení od společnosti a práce propadat depresím, nebo dokonce alkoholu či vábení muže, který na ně úplně obyčejně má čas.

Dvě děti a sedm let na mateřské, zimní měsíce strávené v izolaci s nemocnými potomky, titul v šuplíku, obchod i školka půl hodiny autem a muž přicházející v době, kdy už děti spí. To vše je realita života „zelených vdov“ – žen, které žijí v nových čtvrtích, v nových domech v polích za městem.

„Podle čísel jsou ženy nejčastěji nevěrné po mateřské, když nastoupí do práce. U mužů je to často v době, když je žena na mateřské. Důvodem je frustrace, nedoceněnost, izolovanost, nezahojená vztahová zranění. Tyto negativní emoce kazí obraz partnera, potlačujeme sebe i vztah,“ uvedl pro Český rozhlas psycholog a párový terapeut Pavel Rataj.

Intimitu je potřeba pěstovat – doteky, něžnostmi, vzájemným sdílením všednodenních prožitků, společnou prací, hlubokými rozhovory a pochopitelně také pravidelným sexem. Plánovaným i spontánním, pokud to s ohledem na rodinnou situaci jen trochu jde.

Vztah bez sexu je jako vyschlá studna

Ať již vše začalo nezájmem o sex, ztrátou partnerské intimity, únavou či nedostatkem času a příležitostí či něčím úplně jiným, stává se dlouholetý vztah bez sexu ohrádkou na hluboké prázdno. Ona ohrada může být sice kamenná a trvanlivá, avšak prázdno je téměř hmatatelné.

Není tedy divu, že pokud se naskytne příležitost prázdno vyplnit, snadno se podléhá pokušení. Jenže nevěra studnu nenaplní. Naopak rozbije to málo, co ze vztahu zbylo. Co z toho plyne? Že jediným způsobem, jak zachovat stávající vztah a nepodlehnout vábení, je studnu naplnit.