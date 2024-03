Kdy po rozchodu začít nový vztah? Neuspěchejte to, radí terapeut

Nový začátek

„Rozchodem končí jedna životní etapa, zároveň začíná jiná. Spousta lidí ale dělá to, že se pustí do nového vztahu po rozchodu příliš brzy, ať už z důvodu toho, že to tak chtěli, nebo to vyplynulo ze situace,“ říká poradce pro mezilidské vztahy a terapeut Karel Chába. Podle něj si v takové situaci ještě neuvědomujeme, že náš mozek zatím nedokáže fungovat v normálním režimu, není ještě přivyklý změně, odloučení, prostě rozchodu vůbec.

„Naše myšlenky se můžou neustále točit kolem bývalého partnera. Mozek nás začne tlačit i do situací, kdy často přemýšlíme, co by v tuto chvíli náš bývalý partner dělal, jak by se choval, co by řekl, na co teď myslí, jak by reagoval, kdybyste byli spolu,“ vysvětluje Karel Chába. Budeme-li pořád srovnávat bývalého a současného partnera, budeme-li se soustředit na minulost, nový vztah pak nemá šanci být plnohodnotný a funkční.