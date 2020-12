Kdy šetřit a kdy přidat: Jaké množství kosmetických přípravků používat?

Také občas šetříte drahým krémem, aby vám vydržel co nejdéle? Nebo naopak používáte velké množství kosmetického přípravku, protože se blíží doba jeho expirace? Na prvním místě by ale mělo být blaho vaší pleti. Jaké množství jednotlivých přípravků byste tedy měla používat?

Čisticí přípravek Čištění je základem zdravé pleti, kterou tak zbavujete buněčných reziduí, make-upu a všeho, co se na ní usadilo z okolního prostředí. Nejlepším způsobem je takzvané dvojité čištění, a to nejprve za použití přípravku s olejovým základem, který odstraní z obličeje veškeré líčení, ochranný faktor SPF a mastnotu, a poté přípravkem, který pleť vyčistí. Obličej byste si přitom měla takto čistit ráno i večer. Schválně si to zkuste a uvidíte ten rozdíl na pokožce. Ideální množství čisticího přípravku by mělo odpovídat přibližně velikosti dvoukoruny. Pokud používáte přípravek s obsahem kyseliny glykolové nebo salicylové, nechte ho na obličeji dvě až tři minuty, aby stačil plně zafungovat. Když ho použijete málo: Riskujete hromadění buněčných zbytků, dehydrataci, vznik pupínků a zrychlení stárnutí pleti. Když ho použijete moc: Plýtváte produktem.

Tonikum Pomáhá odstranit všechno, co ještě na pleti zbylo po předchozím čištění a nemá na ní co dělat. Vyrovnává pH pokožky a zlepšuje vstřebávání účinných látek, jako jsou například antioxidanty. Sáhněte po přípravku bez alkoholu, který aplikujete na vatový tamponek, měl by být jemně vlhký, nikoli mokrý. Když ho použijete málo: Nedočištěná pleť se vám může „odměnit" pupínky. Když ho použijete moc: Může vysušovat pokožku.

Hydratační přípravek Funguje jako bodyguard vaší pleti, zlepšuje funkci její ochranné vrstvy a brání pronikání škodlivých vlivů z okolního prostředí. Pokud je pokožka suchá, je její schopnost obrany omezená a tehdy je nutné dodat jí hydrataci. Jakmile najdete přípravek, se kterým budete spokojená a který bude vyhovovat potřebám vaší pleti, měla byste si dopřávat porci velikosti přibližně kontaktní čočky. Ve dnech, kdy je vaše pokožka o něco sušší, můžete klidně trochu přidat. Když ho použijete málo: Dehydratace způsobí, že vaše pleť bude „táhnout", olupovat se a působit matně a bez života. Když ho použijete moc: Nadbytek hydratačního přípravku může zapříčinit, že pokožka ztratí svoji přirozenou schopnost hydratace. Váš obličej bude zbytečně lesklý a aplikace make-upu může být složitější.

SPF Ruku na srdce, kdo pravidelně používá ochranný přípravek, když zrovna není na dovolené u moře? Spousta z nás se na tenhle problém snaží vyzrát používáním dekorativní kosmetiky s ochranným faktorem, ale to nemusí být vždycky dost. Navíc SPF je třeba aplikovat opakovaně v závislosti na délce pobytu na slunci, a to s make-upem moc nejde. Ideální proto je použít jako základ krém s dostatečným ochranným faktorem, a to v množství velikostně odpovídajícím dvacetikoruně. Když ho použijete málo: Melanomy, rakovina kůže, předčasné stárnutí pleti. Máme říkat víc? Když ho použijete moc: V případě SPF asi nemůžete nikdy použít moc přípravku.

Sérum Aplikuje se na vyčištěnou pleť ještě před hydratačním přípravkem, protože je navrženo tak, aby pronikalo do hlubších vrstev pokožky a dodávalo jí koncentrované aktivní látky, jako jsou například vitamin C a antioxidanty, nebo látky určené ke zlepšení její struktury, třeba kyselina glykolová. A právě to, že jde o silně koncentrované přípravky, znamená, že vám bude stačit dávka velikosti kávového zrnka. Když ho použijete málo: Nezískáte z něj požadované benefity. Když ho použijete moc: Koncentrované látky mohou vaši pleť podráždit.

Peeling Pravidelná chemická exfoliace přípravky obsahujícími kyselinu salicylovou nebo mandlovou odstraňuje přebytečné nebo mrtvé kožní buňky a pomáhá odhalovat novou, zdravou vrstvu pokožky. Pokud si ale peeling dopřáváte častěji, můžete narušit přirozenou obranyschopnost pleti a způsobit podráždění. Stačit by vám měla porce velikosti mandle. Když ho použijete málo: Nezbavíte se všeho, čeho potřebujete. Pokožka bude matná a šupinatá. Když ho použijete moc: Nadbytečné používání peelingu může způsobovat suchost, začervenání a podráždění. V takovém případě si raději dopřejte pár dní peelingovou pauzu.

Retinol Přípravky s jeho obsahem jsou primárně určené k boji se stárnutím pleti a k její obnově. Jejich používání může zpočátku způsobovat drobné podráždění, proto je dobré začínat se slabšími přípravky a dávky retinolu zvyšovat postupně. U těchto produktů je nezbytně nutné dodržovat doporučení a dávkování výrobce. S tím, jak si bude pokožka na retinol zvykat, je možné jej používat častěji než dvakrát týdně, v silnější koncentraci nebo větším množství. S vysoce koncentrovanými přípravky budete potřebovat dávku velikosti hrášku, začátečnice by měly sahat po koncentraci 0,5 %. Retinol by neměly používat těhotné a kojící ženy. Když ho použijete málo: Nedosáhnete požadovaných účinků. Když ho použijete moc: Vaše pokožka může svědit, pálit a loupat se.

Noční krém Je navržen tak, aby fungoval ve spojení s přirozenými regeneračními procesy v pokožce, které obvykle probíhají v noci, a je plný účinných látek, které hydratují, vyživují a zklidňují pleť. Sáhněte po přípravcích s vitaminy, antioxidanty nebo kyselinou hyaluronovou. Velikost dávky je stejná jako v případě hydratačního přípravku. Když ho použijete málo: Vaše pleť zůstane suchá a bez jiskry. Když ho použijete moc: V případě, že je příliš hutný, může ucpávat póry a vytvářet tak pupínky.