Kdy zdravý životní styl škodí? Pozor na toxickou posedlost i sociální sítě

Zdravý životní styl je rozhodně důležitý. Málokdo už vám ale řekne, co přesně obnáší. Pokud to s ním navíc přeženete, může se vaše péče zvrhnout v posedlost. A ta rozhodně zdravá není. Ba co víc, má negativní vliv také na naši psychiku. Jak si stanovit rozumnou hranici?

Posedlost vlastním tělem Řada článků, televizních reklam, influencerů a dokonce i odborníků nám radí, abychom se intenzivně věnovaly svému tělu, staraly se o své zdraví, pravidelně sportovaly, zdravě jedly, nechaly se hýčkat v kosmetických salonech a nebály se ani návštěvy plastického chirurga. Jsou ale tyto rady opravdu nad zlato, nebo vedou k tomu, že se nám to naprosto vymkne z rukou? Z honby za zdravým stylem se může stát nebezpečná posedlost. „Pokud se pro vás zdravý životní styl stane povinností, kdy se budete neustále z něčeho obviňovat (dnes jsem nestihla jít cvičit, snědla jsem k obědu zákusek apod.), bude to pro vás nejen kontraproduktivní, ale může to vést až k psychickým potížím a narušení vašeho mentálního zdraví,“ tvrdí Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně center pro výživu a hubnutí Naturhouse. Jste to, co jíte? Nesmyslný formát, říká dr. Cajthamlová. Podívejte se na video:

Na vině jsou i sociální sítě Velkou měrou se na tom sociální sítě skutečně podílejí. Denně tam totiž sledujeme spoustu lidí, kteří sami sebe a svůj život prezentují jako dokonalý. Dávají nám zkreslený pohled na svět, a to má pak na nás negativní dopad. „Zejména mladí lidé mají v on-line světě často pocit, že nejsou dost dobří. Ať už je to pravda, nebo jen jejich iluze, tak místo toho, aby se snažili hledat cesty, jak své tělo a mysl dostat do ideální kondice a díky tomu se stali celkově lepším člověkem, tak přemýšlejí, co by na svém těle ještě vylepšili prostřednictvím plastického chirurga, nesmyslnými dietami nebo pomocí nějakého filtru," říká svůj názor hlavní trenérka Tereza Kompánková z Fitness Clubu Contours.

Nesmyslné diety Hubnutí postavené na stravě bez lepku patří stále mezi jedno z nejoblíbenějších, přitom nejste-li člověk trpící zdravotními problémy či alergiemi na lepek, je nesmysl ho ze stravy vylučovat. Základem je jíst kvalitní, čerstvé a průmyslově nezpracované potraviny, ne držet nesmyslné diety či dokonce hladovět. Důležité je pečovat o střevní mikrobiom, proto do svého jídelníčku zařazujte fermentované potraviny jako kimchi a probiotický ocet.

Pozor na trendy Kromě posedlostí dietami jsou nebezpečné i další trendy z oblasti zdravého životního stylu, které jsou často postavené na vědeckých průzkumech. Věděla jste třeba, že podle vědců časné vstávání přispívá k větší výkonnosti? Toto tvrzení vyšlo před několika lety ve francouzském týdeníku L'Express a psalo se tam, že lidé, kteří vstávají každý den za úsvitu, se cítí mnohem lépe, jsou výkonnější a mají pozitivnější přístup k životu. Pokud se však tohoto trendu budete držet celoročně , připravte se na to, že v červnu budete muset ráno z postele ještě před tím, než odbije pátá. Opravdu to bude stát za to? Výživová poradkyně Věra Burešová to tak jednostranně jako vědci z Paříže nevidí: „Vstávání za úsvitu má své kouzlo a může přispět k vyšší produktivitě, ale stejně tak ji může rapidně snížit. Každý z nás má totiž individuální spánkový rytmus a někomu brzké ranní vstávání nevyhovuje. A nepomůže ani to, že půjdete dříve spát." Ostatně na podobném principu funguje naše tělo i v případě snídaně. „Pro některé je snídaně základ dne, jiní snídani vynechávají a jedí až později dopoledne," dodává Věra Burešová.